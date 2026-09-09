El SAT multara a los contribuyentes que no habiliten su Buzon Tributario.

El Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se convirtió en una de las principales vías de comunicación entre la autoridad fiscal y los contribuyentes. Mediante esta plataforma se notifican avisos, resoluciones administrativas, solicitudes de información y otros documentos relacionados con las obligaciones fiscales.

La sanción establecida en el Código Fiscal de la Federación se aplica por no habilitar el Buzón Tributario, no registrar los medios de contacto o proporcionar información falsa, incorrecta o desactualizada.

El SAT multara a los contribuyentes que no habiliten su Buzon Tributario.

Los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación establecen multas de entre 3,850 y 11,540 pesos para quienes incumplan con estas obligaciones. La cantidad dependerá de las condiciones particulares de cada caso y de la determinación de la autoridad fiscal.

¿Cuándo te multa el SAT?

El SAT puede imponer una sanción cuando el contribuyente no cumple con los requisitos necesarios para mantener habilitado y operativo este medio de comunicación. Entre los principales supuestos se encuentran:

No haber habilitado el Buzón Tributario.

No registrar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular.

Proporcionar datos de contacto incorrectos, inexistentes o que no correspondan al contribuyente.

No actualizar la información registrada cuando alguno de los medios de contacto cambia.

Este tipo de omisiones puede dificultar la comunicación. Por esa razón, proporcionar datos incorrectos o que no sean auténticos puede generar consecuencias similares a las de no haber habilitado la plataforma.

Además del riesgo de una multa, no atender las comunicaciones en el Buzón Tributario puede provocar que el usuario deje:

Pasar fechas límite para presentar aclaraciones Responder requerimientos Atender determinados procedimientos fiscales

En algunos casos, los plazos legales pueden comenzar a correr aun cuando la persona no haya abierto de forma personal el documento.

¿Cómo habilitar el Buzón Tributario del SAT?

La activación y actualización del Buzón Tributario se realiza en el sitio web oficial del organismo Para comenzar, el contribuyente debe ingresar utilizando su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), contraseña o e.firma y seleccionar la opción correspondiente para habilitar o actualizar el servicio.

Posteriormente, deberá registrar sus medios de contacto. Por lo general, el sistema solicita una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular. Una vez proporcionados, el SAT enviará un enlace de confirmación al correo electrónico y un código mediante mensaje SMS.

Ambos mecanismos deben validarse dentro de un plazo máximo de 72 horas después de haber realizado el registro . Si la confirmación no se completa dentro de ese periodo, el proceso puede quedar inconcluso y será necesario repetirlo conforme a las indicaciones del SAT.

Una vez que los datos hayan sido confirmados, el sistema genera un acuse de registro o actualización de mecanismos de comunicación como medios de contacto. Es recomendable descargarlo y conservarlo como comprobante de que el trámite fue realizado de manera correcta.

La importancia de revisar el Buzón Tributario

La consulta en el Buzón Tributario es importante para evitar que una comunicación relevante pase desapercibida.

A través de esta plataforma pueden llegar notificaciones relacionadas con:

Devoluciones

Requerimientos de información

Créditos fiscales

Invitaciones para corregir inconsistencias

Distintos actos administrativos que deben atenderse dentro de un plazo determinado

Su habilitación y revisión periódica permite reducir el riesgo de una multa de hasta 11,540 pesos, además de facilitar una respuesta oportuna ante cualquier requerimiento del organismo.