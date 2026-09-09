El cuidado del cabello no debería limitarse al momento de salir de la ducha o terminar el peinado. Durante la noche, también pueden producirse daños que afectan especialmente a quienes tienen rizos, pelo seco o propenso al encrespamiento. En este contexto, un truco casero gana popularidad: usar un gorro de seda para dormir.

El contacto del cabello con la almohada puede generar fricción, pérdida de hidratación y enredos que pueden alterar la forma de los rizos y afectar el aspecto de la fibra capilar, incluso cuando se sigue una rutina de cuidado adecuada.

Henna: la alternativa natural para cubrir canas y mejorar el cabello (foto: archivo).

Ante esta realidad, la especialista en cabello rizado Soraya Castellano, directora del Centro de Recuperación Capilar Sory, explica por qué este truco puede ser un aliado clave. Según la experta, no se trata simplemente de una moda o de un complemento estético, sino de una herramienta que ayuda a preservar la estructura y las propiedades de la fibra capilar.

Tips para cuidar el cabello

Uno de los aspectos fundamentales para mantener un cabello saludable es conservar en buen estado la cutícula, es decir, la capa exterior que protege la fibra capilar. Por ello, una rutina adecuada debe buscar que permanezca lo más cerrada y protegida posible.

Durante el descanso nocturno, el roce constante con la almohada puede contribuir a levantarla, generar fricción y favorecer la aparición de frizz. El gorro de seda funciona como una barrera entre el cabello y los tejidos de la ropa de cama, disminuyendo ese contacto.

Tipos de cabello más beneficiados por la gorra de seda

Aunque cualquier tipo de cabello puede aprovechar sus propiedades, quienes tienen rizos y ondas marcadas suelen notar mayores beneficios. De acuerdo con Castellano, los patrones de rizo a partir del 2C son algunos de los que más pueden beneficiarse de este accesorio.

Esto no significa que esté reservado exclusivamente para cabellos rizados. Las melenas lisas también pueden necesitar una protección adicional cuando presentan una cutícula deteriorada, por ejemplo, como consecuencia de:

Uso excesivo de planchas Tratamientos químicos Procedimientos técnicos realizados de manera inadecuada

En estos casos, reducir la fricción durante las horas de sueño puede ayudar a proteger una fibra que ya se encuentra debilitada.

¿Para qué sirve el gorro de seda?

Incorporar este accesorio a la rutina nocturna puede ayudar a conservar durante más tiempo el estado del cabello y la definición del peinado. Entre sus principales beneficios se encuentran:

Mayor duración de los rizos: ayuda a preservar la forma del cabello durante la noche y reduce la necesidad de volver a definirlo al día siguiente.

Más brillo: al contribuir a mantener la cutícula más protegida y uniforme, el cabello puede reflejar mejor la luz.

Menor frizz: al disminuir el roce con superficies ásperas, se reduce uno de los factores que favorecen el encrespamiento.

Mejor conservación de la hidratación: la seda permite que los productos y aceites naturales permanezcan durante más tiempo sobre la fibra capilar.

Aunque suelen confundirse por su apariencia brillante y su textura suave, seda y satén no son exactamente lo mismo. La principal diferencia está en su composición.