Se avecina un muro de nubes negras y un diluvio histórico que afectará al menos 8 estados: advierten viento fuerte y caída de granizo

El pronóstico meteorológico anticipa un día con condiciones contrastantes en México: mientras varias regiones enfrentarán lluvias fuertes a intensas, en otros estados persistirá el calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar o incluso superar los 45 °C.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la presencia del monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica y otros sistemas favorecerán precipitaciones intensas en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero. Las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo, fuertes rachas de viento, encharcamientos y posibles inundaciones.

Se avecina un muro de nubes negras y un diluvio histórico que afectará al menos 8 estados: advierten viento fuerte y caída de granizo Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estados mexicanos bajo alerta por fuertes lluvias

El SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en las siguientes zonas:

Sinaloa: centro y sur.

Nayarit: norte y este.

Michoacán: costa y sur.

Guerrero: oeste y costa.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Sonora Durango Zacatecas Aguascalientes Jalisco Colima Guanajuato Oaxaca Chiapas Tamaulipas Veracruz Tabasco Campeche

En Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo podrían registrarse precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Por otra parte, habrá intervalos de chubascos en Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México.

Zonas afectadas por onda de calor

El calor seguirá siendo intenso en buena parte del territorio nacional. En el noreste de Baja California, los termómetros podrían superar los 45 °C.

Las temperaturas máximas de 40 a 45 °C se esperan en zonas de:

Sonora Sinaloa Chihuahua Coahuila Nuevo León Nayarit Guerrero Oaxaca Tamaulipas Tabasco

En tanto, podrían alcanzarse valores de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Morelos, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN informó que la onda de calor continuará afectando a Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que este miércoles comenzará a extenderse hacia el noreste de Baja California.

Reporte del SMN por viento y oleaje

Desde el SMN pronostican rachas de entre 50 y 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec y Chiapas.

En regiones del norte y noreste del país, así como en Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, las rachas podrían alcanzar velocidades de 40 a 60 km/h. En otras entidades se prevén vientos de 30 a 50 km/h.

En las costas también se presentarán condiciones adversas debido al mar de fondo, con olas de entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de Baja California y los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El SMN mantiene bajo vigilancia la evolución y posibles efectos del monzón mexicano, la onda tropical número 37 y la tormenta tropical Marie en el océano Pacífico.