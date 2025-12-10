Si bien 2025 ha sido un annus horribilis para la industria automotriz mexicana, con más de 300,000 empleos perdidos en toda su cadena y bajas históricas en la producción, exportación y ventas de vehículos ligeros y pesados, por ahí el sector de las autopartes dio cierta luz.

Y es que la Industria Nacional de Autopartes reportó que la producción creció en septiembre (mes más reciente con medición), y alcanzó un valor en ventas de u$s 10,413 millones.

La cifra, refiere la INA, supera el promedio mensual de 2025 y si bien el acumulado del año presenta una baja de 4.35%, en los primeros nueve meses del año alcanzó un valor de casi u$s 90,000 millones.

En cuanto al destino de las autopartes mexicanas, EEUU concentró las exportaciones con 87% y generó un superavit de u$s 24,262 millones a favor de México.

Los números que ofrece la INA contrastan con los más recientes de vehículos ligeros y pesados, ya que se reportaron declives de 8.4% en el ensamble de los automóviles y de 36% en la de camiones.

Boom de canadienses en México

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Canadá, México se ha convertido en el destino que más ha crecido en cuanto a visitantes canadienses en lo que va de 2025.

Simplemente en el segundo trimestre de 2025, 417 mil visitantes canadienses vinieron a México, una cifra histórica para el mercado.

Según Travel and Tour World, México se convirtió en el país más visitado por los canadienses. “México experimentó un aumento significativo de visitantes canadienses, impulsado tanto por la proximidad como por el atractivo constante de las playas, el patrimonio cultural y la asequibilidad de México. A medida que los viajes a Estados Unidos perdían atractivo, México ofrecía una alternativa cómoda y cercana”.

Está por verse cómo se comporta ese volumen de visitantes en el cierre del año ya que justamente a principios de diciembre el gobierno canadiense emitió una alerta de viaje para varios países, incluyendo México.

En este caso, el gobierno de Canadá advirtió que la “violencia relacionada con los carteles de la droga y las guerras entre bandas criminales se han intensificado”.

Las áreas de mayor preocupación son Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa.

Delegación comercial

Y mientras miles de turistas canadienses pudieran ignorar lo que sucede en México, quienes tienen muy presente a su socio sureño son los empresarios de ese país. Y es que Cameron MacKay, embajador de Canadá en Ciudad de México, dijo esta semana a la cadena CBC que su gobierno está preparando una delegación comercial que podría ser la más grande que se haya desplegado a otro país, todo con vistas a la renegociación del T-MEC.

Cientos de representantes de negocios canadienses han solicitado ser parte de esta “invasión” programada para febrero y que será liderada por el ministro de Comercio Dominic LeBlanc.

De hecho, dijo MacKay en la entrevista, hay tanto interés por parte de empresarios canadienses que no habrá espacio para todos.

Robots industriales

Dentro de la revolución manufacturera por la que pasa el mundo (con automatización e inteligencia artificial) destaca un segmento de mercado que crece a ojos vista en México: la robotización industrial.

Un reporte de Renub Research indica que el valor actual del mercado de robots industriales en México es de más de u$s 545 millones. Y para 2033 ya superará los u$s 1,004 millones, para una tasa de crecimiento anual compuesto de 7.02% entre 2025 y 2033.

Entre los factores que influyen en esto, dice Renub Research se cuentan: “la rápida automatización industrial, el aumento de la actividad de nearshoring, la aparición de fábricas inteligentes y la creciente importancia de México como centro de fabricación mundial”.