La Comisión Federal de Electricidad, CFE, informó la identificación de los restos de dos mineros recuperados en la mina de Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila. El hallazgo corresponde a los rescates número 24 y 25, en el marco de los trabajos de búsqueda encabezados por la empresa estatal. En un comunicado oficial de la CFE, el Mando Unificado detalló que ya se notificó a las familias sobre la plena identificación de los trabajadores, en un proceso que incluye protocolos forenses y acompañamiento institucional para la entrega digna de los restos óseos. De acuerdo con el boletín CFE-BP-034/26vf, “se ha notificado, a sus respectivas familias, la plena identificación de los mineros José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, correspondientes a los rescates número 24 y 25 en los trabajos de búsqueda encabezados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”. El comunicado agrega que “a partir de ahora, se avanzará en el protocolo establecido para el reconocimiento y entrega digna de los restos a los familiares”, y subraya que se garantizará el acompañamiento institucional durante todo el proceso hasta el destino final de los mineros. La CFE indicó que las labores continúan bajo coordinación del Mando Unificado, con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como autoridades estatales y municipales de la región carbonífera. En ese sentido, el texto oficial remarca que, “de acuerdo a las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y bajo el compromiso de los titulares de las instituciones del Mando Unificado, ratificado recientemente ante el pleno de las familias el pasado 20 de febrero, se seguirá trabajando para la búsqueda y rescate de los restos de los 38 mineros pendientes con transparencia, seguridad y participación de la comunidad”. El desastre en la mina ocurrió el 19 de febrero de 2006, cerca de las 2:30, cuando una explosión por acumulación de gases colapsó túneles en la mina. Operada por Grupo México, quedaron atrapados 65 trabajadores del turno nocturno, en profundidades cuya cifra fue motivo de versiones contradictorias.