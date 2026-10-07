En esta noticia Transporte y comercio digital también impulsan el consumo

El consumo realizado con tarjetas de crédito y débito aumentó 14.7% en septiembre de 2026 frente al mismo mes del año pasado, de acuerdo con el indicador de Prosa, que da seguimiento a las operaciones procesadas por la compañía y cuenta con una visibilidad superior al 80% de los pagos en México.

El comportamiento del gasto estuvo encabezado por el comercio al por menor y retail, sector que concentró 24.1% de los montos facturados, incluyendo supermercados, ventas al detalle y misceláneas.

El resultado refleja el peso que mantienen las compras cotidianas dentro del consumo realizado mediante medios de pago electrónicos, en un contexto en el que el uso de tarjetas continúa ganando espacio para cubrir distintos tipos de gastos.

Transporte y comercio digital también impulsan el consumo

Después del comercio minorista, transporte fue el segundo sector con mayor participación, con 17% de los montos facturados con tarjetas durante septiembre.

En tercer lugar se ubicó ecommerce y suscripciones, con 8.3%, lo que muestra la relevancia que mantienen las compras y servicios contratados a través de canales digitales dentro del gasto con tarjetas.

La lista continúa con hoteles, restaurantes y cafeterías, que representaron 7.6%, mientras que el sector salud concentró 4.2%.

En conjunto, estos cinco sectores representan alrededor de 80% del consumo medido por los montos facturados con tarjetas.

El reporte considera las operaciones con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y vales procesadas por Prosa.

La compañía señaló que su información incorpora también el intercambio con otras cámaras, lo que amplía la cobertura de los pagos realizados en el país.