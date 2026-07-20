En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un pronunciamiento que favorece a los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este criterio ha incorporado un cambio relevante para miles de familias que se encuentran bajo la cobertura de la Ley 73 del IMSS.

Asimismo, la SCJN ha determinado que la Ley del Seguro Social de 1973 infringe el principio de igualdad al establecer diferentes porcentajes para el otorgamiento de pensiones según el vínculo familiar con el trabajador fallecido. De esta manera, el máximo tribunal ha establecido que los padres del asegurado deben recibir el 90% de la pensión , equiparando dicho porcentaje al que se asigna al cónyuge o concubino del beneficiario, según corresponda.

Histórico fallo de la Corte Suprema a favor de todos los pensionados: adiós a las trabas para la sucesión de programas sociales (foto: archivo).

Las autoridades han determinado que los familiares del beneficiario fallecido tienen derecho a percibir el apoyo económico correspondiente, reforzando la intención de garantizar la equidad en el acceso a las pensiones.

Vigencia y alcances de la Ley 73 del IMSS

A raíz de esta resolución, se instruyó a equiparar los derechos de los padres del asegurado con los de las pensiones por viudez, siempre que se demuestre la dependencia económica.

La Segunda Sala de la SCJN determinó que la normativa vigente era discriminatoria, dado que asignaba el 90% de la pensión al cónyuge o concubino, mientras que a los ascendientes del trabajador fallecido solo se les otorgaba el 20%.

¿Qué es una pensión y cuáles son tus derechos?

La SCJN afirmó que, dado que se origina del esfuerzo y las contribuciones del asegurado, no se justifica la existencia de distinciones entre los beneficiarios. Esto tiene como propósito asegurar su subsistencia después del fallecimiento del trabajador.

El tribunal subrayó que la pensión debe considerarse un derecho que emana de las aportaciones realizadas por el trabajador durante su vida laboral y no un beneficio otorgado de forma arbitraria.

Principales beneficios de la Ley del IMSS de 1973

La valoración del régimen establecido por la Ley 73 permanece elevada en comparación con el de la Ley 97, dado el método empleado para el cálculo de la pensión. En este esquema, el importe se determina en base al promedio salarial de las últimas 250 semanas de cotización, que representan aproximadamente cinco años, así como del total de semanas aportadas.

En este contexto, se garantiza el acceso a una pensión vitalicia que cuenta con el apoyo del IMSS, a diferencia de lo estipulado por la Ley 97, donde el ingreso se basa en el ahorro acumulado en la cuenta individual de la Afore.