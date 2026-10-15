La investigación clínica en hospitales públicos es el negocio que Alejandro Ángeles busca escalar con EtCurae, una empresa mexicana que conecta a instituciones de salud con la industria farmacéutica para desarrollar estudios clínicos y facilitar el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores.

Fundada en 2018, la compañía comenzó a operar en 2022, después de que la pandemia de Covid-19 frenara durante casi cuatro años sus planes de expansión. Hoy, impulsada por el interés de gigantes tecnológicos y de inteligencia artificial en el sector salud, la firma busca ampliar su red de instituciones y atraer nuevos patrocinadores internacionales.

El crecimiento les valió a Ángeles y su equipo el reconocimiento Emprendimiento emergente de EY Entrepreneur Of The Year 2026 México, un premio que también puso sobre la mesa los ajustes que la empresa ha realizado para consolidar su modelo de negocio.

“Este año tan solo duplicamos la cantidad de sitios que tenemos o firmamos uno de los contratos que hemos duplicado”, dijo el directivo en entrevista con El Cronista.

Ángeles también anticipó que la compañía espera mantener un crecimiento de doble dígito en indicadores como la incorporación de sitios, la capacitación y los presupuestos destinados a sus proyectos.

El modelo de EtCurae consiste en desarrollar y gestionar espacios para la investigación clínica dentro de instituciones de salud. La empresa facilita la infraestructura, los procesos y la capacitación que necesitan los hospitales para participar en estudios patrocinados por la industria, mientras conecta a los investigadores con farmacéuticas y otros financiadores.

La apuesta surgió al identificar una oportunidad para recuperar la participación de los hospitales públicos en la investigación patrocinada, un segmento en el que, según Ángeles, la actividad había disminuido durante años en favor del sector privado.

“Lo que hacemos es acercar al paciente a este tipo de tratamientos de innovación”, explicó. Los participantes pueden acceder a tratamientos en investigación sin costo, aunque su incorporación depende de los criterios médicos y de selección de cada estudio.

Entre las áreas de trabajo figuran la oncología, las enfermedades autoinmunes y el síndrome metabólico, relacionado con padecimientos como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. La compañía también ha participado en iniciativas de equipamiento para la detección de enfermedades hepáticas en instituciones de salud del Estado de México y Jalisco.

Investigación clínica como negocio

Para EtCurae, el reto no se limita a conseguir patrocinadores. También implica preparar a las instituciones para recibir proyectos que requieren personal especializado, infraestructura y procedimientos adecuados para desarrollar investigación bajo estándares clínicos.

La empresa ha capacitado a más de 2,000 prestadores de servicios de salud, de acuerdo con Ángeles, y trabaja con instituciones públicas y privadas en México. También recientemente inició su expansión internacional en Colombia y mantiene vínculos con universidades de Estados Unidos.

La estrategia consiste en ampliar la participación de hospitales fuera de los principales centros urbanos y fortalecer sus capacidades para competir por proyectos internacionales. Ángeles considera que la investigación también contribuye a consolidar la reputación de las instituciones y a mejorar la formación de médicos y enfermeras.

El directivo considera que México tiene capacidad científica para captar una mayor proporción de la inversión internacional en investigación, pero necesita consolidar su oferta para competir con otros mercados latinoamericanos, entre ellos Brasil, Argentina y Chile.

“Hay un montón de talento, hay toda la capacidad y hay un montón de conocimiento para realizar la investigación”, afirmó. El siguiente paso, añadió, es coordinar los esfuerzos del sector público, las instituciones médicas y las empresas para construir una plataforma más competitiva.

Inteligencia artificial, la siguiente apuesta

La siguiente etapa de EtCurae contempla ampliar su base de patrocinadores y explorar oportunidades con empresas de inteligencia artificial que buscan desarrollar conocimiento y aplicaciones para el sector salud.

Ángeles señaló que la compañía creó una estructura para nuevos negocios con el objetivo de atender a este perfil de empresas, en un contexto en el que la medicina avanza hacia tratamientos cada vez más personalizados y requiere información representativa de distintas poblaciones.

Para el directivo, América Latina representa una oportunidad porque sus pacientes no siempre están suficientemente representados en la generación de conocimiento médico. La diversidad de la región también plantea la necesidad de contar con evidencia clínica que responda a las características de sus poblaciones.

La empresa también reorganizó su estructura operativa y creó un área de inteligencia de negocio. Según Ángeles, el proceso de evaluación para el premio de EY contribuyó a identificar ajustes en la organización y en la planeación financiera.

“Como buen emprendimiento, hay cosas que todo es perfectible”, reconoció.

La compañía cuenta con menos de 50 colaboradores, según el directivo, y su objetivo es ampliar la red de instituciones y generar más oportunidades de investigación. El crecimiento dependerá de su capacidad para atraer patrocinadores, preparar nuevos centros y consolidar alianzas con hospitales y especialistas.

Para Ángeles, EOY 2026 es un reconocimiento al trabajo colectivo, pero también una oportunidad para impulsar una industria que todavía compite por atraer inversión internacional. “No importa que seamos competencia, realmente hay un espacio gigantesco en el sector salud”, sostuvo.