En esta noticia Crecimiento acelerado e intenciones de salir a bolsa

La cadena de Hospitales MAC contempla una inversión superior a los MXN $1,500 millones de pesos, de los cuales MXN $950 millones se destinarán a la construcción y equipamiento de un nuevo hospital en Villahermosa, la capital de Tabasco, en el sureste de México.

La red de hospitales privados nacida en 2008 en Guanajuato informó que la construcción de esta nueva unidad hospitalaria en Villahermosa formará parte de SAMÁR, un nuevo complejo de viviendas y servicios impulsado por Grupo DG, uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria y reconocimiento en el estado de Tabasco. Con este proyecto se consolida la estrategia de expansión del Grupo Hospitalario MAC que actualmente cuenta con 26 hospitales en el país.

“Esta nueva unidad hospitalaria buscará responder a la creciente demanda de servicios médicos especializados en una de las regiones con mayor dinamismo económico y crecimiento poblacional de México, buscando consolidar a Villahermosa como la Capital Médica del Sureste de México”, dijo la empresa en un comunicado.

“Tabasco vive un momento de crecimiento que requiere servicios de salud cada vez más especializados, por lo que este nuevo hospital representa nuestro compromiso de acercar atención de excelencia, innovación y tecnología a más familias del sureste del país”, señaló Miguel Khoury, fundador, CEO y presidente de Hospitales MAC.

El nuevo Hospital MAC Villahermosa contará con 154 consultorios médicos, 48 camas de hospitalización, 6 quirófanos y tecnología de última generación para brindar atención médica bajo los más altos estándares de calidad, innovación y calidez humana.

MAC promete que el proyecto hospitalario impulsará la actividad económica local mediante la generación de más de 1,000 empleos directos e indirectos durante sus distintas etapas de desarrollo y operación.

Crecimiento acelerado e intenciones de salir a bolsa

En los últimos tres años, los Hospitales MAC han reportado un agresivo crecimiento respaldado, en parte, por el fondo de inversión con sede en Nueva York, General Atlantic, que está detrás de startups como Clip y Klar.

En 2023 el fondo anunció que invertiría hasta $160 millones de dólares en la empresa de hospitales privados. Apostó por la propuesta de Hospitales MAC, que busca transformar la atención médica privada en México mediante infraestructura moderna, innovación tecnológica (que incluye inteligencia artificial) y un modelo centrado en las necesidades de los pacientes.

En 2024, su CEO, Miguel Khoury Siman, dijo frente a medios de comunicación en el marco de la de su hospital número 21 en La Viga, Iztapalapa, que su ambición era llegar a 30 hospitales para finales de ese año, una meta que aún no consigue dos años después. El último hospital que inauguró fue el número 26 en junio de 2025 en Lomas Verdes, Estado de México.

Khoury también aseguró en 2024 que para 2026 tenía intenciones de debutar tanto en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como en la bolsa de Wall Street de Nueva York. El último acercamiento que ha tenido Hospitales MAC con el sector bursátil fue en 2020 a través de la emisión de certificados bursátiles de deuda (deuda corporativa) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).