El crédito Mejoravit Solo para Ti del Infonavit permite acceder a financiamientos que oscilan entre 10,000 pesos y más de 160,000 pesos, dependiendo del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda. Este producto está diseñado para la remodelación, ampliación o reparación de viviendas, sin requerir que estas se ofrezcan como garantía.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presenta una opción no hipotecaria destinada a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que posean una Afore. Este financiamiento permite obtener hasta 160,000 pesos.

Conoce los detalles de esta alternativa financiera y sácale provecho a los préstamos que ofrece el organismo en México. Ten en cuenta los requisitos obligatorios para solicitar el dinero.

Ya es oficial: el SAT multará con 35,000 pesos a todos los mexicanos que transfieran dinero de esta manera

¿Qué requisitos necesitas para solicitar Mejoravit Solo para Ti?

A continuación, las condiciones impuestas por las autoridades.

Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore y tener los datos biométricos actualizados.

Autorizar consulta en buró de crédito.

No contar con un crédito activo en el organismo público.

Habitar la vivienda a mejorar o realizar obras en un inmueble a nombre de familiares cercanos.

La suma de edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en los hombres y los 75 en las mujeres.

El organismo confirma la vigencia de las disposiciones a nivel nacional.

Es oficial: el SAT revisará casa por casa a los jubilados y pensionados que no hagan este trámite obligatorio.

El SAT bloqueará cuentas bancarias y retendrá los fondos de quienes se encuentren en esta situación.

¿Cuál es el monto del crédito que ofrece Infonavit?

Créditos mayores a 41,273.47 pesos: tasa fija de 11% anual con plazos de hasta 10 años.

Créditos de hasta 41,273.47 pesos: tasa fija de 10% anual con plazos de 1 a 5 años.

Desde el Gobierno informan que el monto máximo es de 163,030.21 pesos, sin exceder el 90% del saldo en la Subcuenta de Vivienda.

Los montos varían según las tasas y los plazos que elige el interesado.

¿Cuáles son los pasos para solicitar mi crédito Infonavit?

Conozca a continuación el procedimiento detallado para gestionar el beneficio.

Acceder a Mi Cuenta Infonavit para verificar la elegibilidad y el monto disponible. Autorizar la consulta en Buró de Crédito y seleccionar el plazo. Elaborar un proyecto y un presupuesto de obra. Reunir la documentación necesaria: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilio, estado de cuenta bancario y formatos descargados de la plataforma. Iniciar el trámite en línea o en un Centro de Servicio Infonavit (CESI). Formalizar el crédito y aplicar los recursos en un plazo máximo de 9 meses.

Si desea obtener más detalles sobre esta disposición, se sugiere ingresar al sitio web oficial del organismo. Allí podrá mantenerse actualizado al respecto.