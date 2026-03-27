Si trabajaste en México y después migraste a Estados Unidos, hay una noticia que puede cambiar tu situación financiera: el dinero que aportaste durante tu vida laboral no se pierde. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) aclaró que el ahorro sigue guardado y, en muchos casos, puede recuperarse incluso después de varios años fuera del país. Se trata de recursos acumulados en tu Subcuenta de Vivienda, los cuales generan rendimientos y forman parte de tu patrimonio. Este tema volvió a tomar relevancia tras recientes actualizaciones dadas a conocer por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, donde se reforzó la información sobre los derechos de los trabajadores migrantes y las alternativas para acceder a ese dinero. Cada vez que trabajaste de manera formal en México, tu empleador aportó un porcentaje de tu salario al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ese dinero no desaparece si dejas el país: se queda en tu Subcuenta de Vivienda, generando intereses con el paso del tiempo. Incluso si nunca solicitaste un crédito hipotecario, ese monto sigue siendo tuyo. En muchos casos, puede recuperarse en su totalidad cuando inicias un trámite de retiro, especialmente al llegar a la etapa de jubilación. Una de las dudas más comunes es qué pasa si nunca utilizaste un crédito del organismo público. La respuesta es clara: el dinero no se pierde. Si no hiciste uso de ese beneficio, puedes solicitar la devolución total de los recursos acumulados más los rendimientos generados. Este ahorro funciona como un respaldo financiero que muchas personas desconocen, pero que puede representar una cantidad importante tras años de trabajo. Para quienes viven fuera de México, existen mecanismos que facilitan el acceso a estos recursos sin necesidad de regresar al país. A través de plataformas digitales, transferencias seguras y programas especiales, es posible iniciar el trámite desde el extranjero. Además, programas como Infonavit Sin Fronteras permiten utilizar ese dinero para pagar créditos de familiares en México o mantener activo el ahorro. Todo esto sin costos elevados de envío y con procesos cada vez más simplificados. En definitiva, este beneficio representa una oportunidad concreta para miles de mexicanos en el extranjero: recuperar un ahorro que nunca se perdió y que, con el tiempo, puede convertirse en un respaldo clave para su futuro financiero.