El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una ampliación en el acceso a sus créditos de vivienda, permitiendo que un mayor número de personas pueda solicitarlos. A partir de este cambio, no sólo serán los que cuenten con un empleo formal, sino también los trabajadores independientes y las personas migrantes. Según información oficial, esta actualización en el Modelo Único de Originación busca atender una demanda histórica: integrar a quienes generan ingresos fuera del esquema laboral tradicional, pero que aun así cuentan con recursos acumulados en su Subcuenta de Vivienda. Con esta modificación, ahora se incorporará al proceso de elegibilidad a personas que históricamente habían quedado excluidas del acceso al financiamiento. Los perfiles que ahora podrán solicitar financiamiento incluyen a trabajadoras y trabajadores del hogar, periodistas, músicos, trabajadores independientes y personas migrantes. En todos estos casos, el denominador común es claro: se trata de personas que generan ingresos fuera del esquema tradicional de nómina, pero que, en muchos casos, lograron acumular ahorro en su Subcuenta de Vivienda durante etapas en las que sí cotizaron de manera formal o a través de aportaciones voluntarias. El organismo público confirmó que los créditos de vivienda estarán disponibles para: Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es que los trabajadores independientes y migrantes podrán hacer uso del ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda. Esto significa que el dinero previamente aportado podrá activarse como base para un crédito de vivienda, sin que sea indispensable contar con cotizaciones recientes en un empleo formal. Si bien el cambio ya fue formalizado por el Consejo de Administración, organismo público indicó que su implementación será “pronto”, lo que sugiere que aún se están arreglando los detalles operativos.