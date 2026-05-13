La pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tanto bajo la Ley 73 como la Ley 97, es uno de los principales apoyos económicos para las personas que llegan al retiro laboral. No obstante, existen diversas situaciones que podrían provocar la pérdida de la jubilación. Aunque acumular el número requerido de semanas cotizadas es uno de los requisitos más importantes para pensionarse, no es el único aspecto que el IMSS toma en cuenta al momento de otorgar y mantener este beneficio económico. Por ello, es importante conocer algunas circunstancias poco conocidas que podrían derivar en la cancelación o suspensión de la pensión durante mayo de 2026. A continuación, los motivos por los que algunos adultos mayores pueden perder su Pensión IMSS. Cuando una persona deja de trabajar y pasa varios años sin realizar aportes al IMSS, puede perder la vigencia de sus derechos pensionarios si no reanuda las cotizaciones dentro del plazo establecido por la ley. En el caso de quienes pertenecen al régimen de la Ley 97, retirar la totalidad de los recursos acumulados en la Afore puede impedir el acceso a una pensión vitalicia. Bajo estas condiciones, el trabajador únicamente podría obtener una negativa de pensión. La edad mínima es un requisito indispensable para iniciar el trámite de jubilación. Si una persona intenta realizar el proceso antes de cumplir con este criterio, el IMSS tiene la facultad de rechazar la solicitud. No reportar cambios en el estado civil o en los beneficiarios registrados puede ocasionar conflictos administrativos y legales relacionados con la pensión. En algunos casos, estas inconsistencias generan suspensiones, retrasos o incluso la pérdida del derecho al beneficio.