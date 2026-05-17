La Agencia Tributaria de España ha anunciado medidas contundentes contra los contribuyentes que mantienen deudas fiscales importantes o incumplen reiteradamente con sus obligaciones tributarias. Según fuentes oficiales, Hacienda podrá suspender de forma cautelar el acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito pertenecientes a determinados contribuyentes incluidos en una lista específica. La medida, que se integra dentro de un programa más amplio de control y seguimiento tributario, no impactará a toda la población, sino únicamente a aquellos que estén registrados en ciertos listados críticos elaborados por la Agencia Tributaria. Entre los objetivos se incluyen tanto individuos como empresas que exhiben perfiles de alto riesgo o que han sido previamente notificadas por la administración. La lista de Hacienda está compuesta por contribuyentes que mantienen deudas superiores a los 600.000 euros con la Agencia Tributaria, las cuales no han sido saldadas ni fraccionadas y cuya situación se encuentra firme. Esta relación es publicada anualmente y abarca tanto a personas físicas como a jurídicas. Adicionalmente, en los últimos años se ha implementado un nuevo criterio: la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones tributarias. Esto significa que, aunque la deuda sea inferior, si un individuo o entidad acumula múltiples requerimientos no atendidos, puede ser incluida en una categoría especial de vigilancia. Cuando Hacienda establece esta medida, procede a solicitar a las entidades financieras la inmovilización temporal de las cuentas corrientes y tarjetas asociadas al contribuyente afectado. No se trata de un embargo automático, sino de una paralización preventiva que tiene como finalidad evitar la disposición de fondos antes de que un procedimiento formal sea ejecutado. El proceso es ágil y se lleva a cabo de manera automatizada, por lo que se sugiere tomar medidas con prontitud para prevenir repercusiones más severas, tales como embargos definitivos o litigios judiciales. Las personas que reciban una notificación de esta índole pueden: Es imperativo consultar de manera periódica el estado fiscal personal mediante el sistema Renta WEB o el portal de Deudas y Pagos, donde se detalla la existencia de algún expediente abierto o reclamación pendiente. La Agencia Tributaria divulga anualmente el listado de grandes morosos en su sitio web oficial (www.agenciatributaria.es). Además, los contribuyentes afectados reciben una notificación previa, ya sea por correo certificado o a través de su buzón en la sede electrónica, comunicando su inclusión y las posibles implicaciones.