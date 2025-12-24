El Gobierno aumentará el presupuesto para la inversión pública en México

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que, a comienzos de 2026, su administración dará a conocer un programa de inversión pública más amplio que años anteriores. Según adelantó, el presupuesto se desarrollará mediante distintos mecanismos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que a lo largo de este año se puso en marcha la mayor parte de las obras estratégicas del sexenio, entre las que destacan proyectos ferroviarios, carreteros, de infraestructura hídrica y de vivienda dirigidos principalmente a la población con menos recursos. De cara a 2026, estos proyectos registrarán un avance mayor.

Claudia Sheinbaum confirmó la ampliación del programa de inversión pública en México

Ten los detalles de esta iniciativa y conoce los rubros que serán beneficiados con la ampliación del presupuesto 2026.

¿Cómo funciona la inversión pública en México?

Sheinbaum detalló que el nuevo plan contempla un incremento significativo de la inversión en obra pública, combinando recursos del sector público con esquemas de inversión mixta. Precisó que se trata de un modelo distinto a las antiguas Asociaciones Público-Privadas (APP), como las que se aplicaron en las carreteras durante el gobierno anterior.

La presidenta también señaló que Pemex incorporará proyectos de este tipo, tal como ya ocurre en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en carreteras y en otras obras de infraestructura.

Este esquema innovador permitirá ampliar la inversión en infraestructura en todo el país, con el objetivo de garantizar el bienestar de la población.

En el ámbito de la seguridad, adelantó que el combate a la extorsión será una de las prioridades del gabinete de seguridad. Finalmente, señaló que para 2026 se prevé la consolidación del Sistema Nacional de Salud, del IMSS-Bienestar y la implementación de la credencialización universal.

¿Qué se sabe sobre los Polos de Bienestar?

Desde el Gobierno informaron que los Polos de Bienestar ya comenzaron a operar y deberán consolidarse el próximo año bajo diferentes modelos. En esta línea, destacó también el fortalecimiento de los programas sociales y aseguró que, a partir de enero, todas las mujeres de entre 60 y 64 años, así como los estudiantes de secundaria, recibirán apoyos.