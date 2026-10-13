El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año, y equivale a 15 días de salario, como mínimo, según la LFT.

El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria en México. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las personas trabajadoras tienen derecho a recibirlo cada año y el empleador debe pagarlo antes del 20 de diciembre.

La legislación establece que el monto mínimo equivale a 15 días de salario para quienes hayan trabajado un año completo. Si la relación laboral duró menos tiempo, corresponde el pago proporcional a los días trabajados.

La persona trabajadora puede solicitar orientación para reclamar el dinero que le corresponde a la PROFEDET. Shutterstock

Aguinaldo 2026: dónde reclamar si no recibes el pago

Cuando el aguinaldo no se entrega dentro del plazo legal, se paga de manera incompleta o el empleador incumple con esta obligación, la persona trabajadora puede solicitar orientación para reclamar el dinero que le corresponde. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ofrece asesoría y representación jurídica gratuitas.

La PROFEDET es una de las instituciones a las que pueden acudir las personas trabajadoras para recibir asesoría sobre el incumplimiento del pago del aguinaldo. El organismo brinda orientación, asistencia y representación jurídica gratuita para defender este derecho laboral.

Para solicitar ayuda, es posible comunicarse con la procuraduría a través de los teléfonos 800 911 7877 y 800 717 2942, o escribir al correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx. También se puede consultar la información sobre sus servicios en el portal oficial del Gobierno de México.

¿Cuánto tiempo se tiene para reclamar el aguinaldo?

Según la información publicada por la PROFEDET, las personas trabajadoras cuentan con un año para reclamar el pago del aguinaldo cuando no lo reciben o se les paga de forma incompleta. Por eso, es importante no dejar pasar el plazo para solicitar asesoría y conocer las vías correspondientes para exigir el cumplimiento de esta obligación.

El incumplimiento puede dar lugar a sanciones para el empleador. La procuraduría señala que los patrones que no paguen el aguinaldo, lo entreguen incompleto o lo hagan fuera de tiempo pueden hacerse acreedores a una multa.