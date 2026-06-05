A partir del lunes 8 de junio , Walmart y Sam’s Club cambiarán la experiencia en caja con una pregunta que los compradores no anticipaban: si quieren donar antes de completar su pago. La medida, confirmada por los propios establecimientos, forma parte de una campaña benéfica que se extenderá hasta el 5 de julio en 38 locales participantes .

La iniciativa beneficia al Children’s Miracle Network, una red de hospitales infantiles que destina cada dólar recaudado a las comunidades locales donde están las tiendas. El año pasado, la misma campaña recaudó más de u$s 285.000 en la región y este año la meta es superar esa cifra.

¿Qué pregunta harán en las cajas de Walmart y Sam’s Club?

Antes de procesar cada pago, los empleados de las tiendas participantes solicitarán a los compradores que consideren hacer una donación al hospital infantil de su área. No se trata de un cargo automático: es una pregunta directa que el cliente puede aceptar o rechazar.

Lo que recauden no saldrá de la comunidad. Los fondos financian recursos concretos: desde equipamiento médico para la unidad de cuidados intensivos neonatales hasta campamentos de verano para niños con enfermedades crónicas que de otro modo no podrían participar.

La medida, confirmada por los propios establecimientos, forma parte de una campaña benéfica que se extenderá hasta el 5 de julio en 38 locales participantes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son las tiendas de Walmart donde aplicará esta medida?

La campaña involucra a 38 locales de Walmart y Sam’s Club en Georgia, todos vinculados al hospital infantil de referencia de cada zona. Los establecimientos fuera de esa área no participan de esta iniciativa por el momento.

Cualquier monto donado tiene impacto real: financia camas para la UCI neonatal, tratamientos especializados y programas para niños con desafíos médicos. La campaña estará activa desde el 8 de junio hasta el 5 de julio.