Millennials y centennials gastan este diciembre más en viajes y compras digitales. Pero el verdadero reto será enero, señala Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito. El directivo de esta Sociedad de Información Crediticia (SIC), con acceso al comportamiento de quienes utilizan crédito en México, recomienda más planeación financiera para un enero más amable con el bolsillo.

Como es de esperarse, en diciembre aumenta el uso del crédito entre los mexicanos, pero muchas veces esto significa problemas financieros en enero. Ruiz Palmieri recomienda gastar solo en lo planeado durante las fiestas: teniendo muy claro cuáles son los gastos fijos, y destinar una parte al ahorro y al fondo de emergencias.

Jóvenes gastan más en viajes, conciertos y salud

El CEO de Círculo de Crédito ha identificado un patrón en cómo se comportan los mexicanos: las generaciones adultas son más constantes en sus pagos, mientras que los jóvenes, que ahora están más expuestos al crédito, lo toman sin más. La complicación sucede cuando lo usan para gastos que no son urgencias o inversiones, sino que incluyen viajes y conciertos.

Al final, enero no sorprende a quien monitorea su información constantemente. Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito

Esto puede propiciar estrés financiero: cuando el uso del crédito se acerca constantemente al límite disponible y se retrasan los pagos. “Esto es un comportamiento común entre los mexicanos y nos invita a hacer un consumo responsable y reforzar la educación financiera”, señaló el directivo.

Cómo evitar la cuesta de enero

Otro consejo del director de Círculo de Crédito es usar la buena reputación, es decir, cuidar el comportamiento crediticio para tener un mejor Credit Score y, gracias a éste, obtener mejores condiciones. Tasas más bajas, plazos más amplios para pagar o diferentes esquemas para pagar son algunos beneficios que pueden obtener. Este indicador, dice el directivo, sirve para mantener el uso del crédito por debajo de niveles de riesgo.

Según Ruiz Palmieri, los usuarios que alcanzan el 94.1% de retención son los que priorizan el pago de créditos con tasas más altas. De esta manera terminan pagando menos intereses, pero solo si al mismo tiempo mantienen un presupuesto realista con sus propios gastos.

¿Cuál es la mejor manera de utilizar el crédito al consumidor? Sí aconseja financiar compras de temporada, siempre y cuando sea en alguna inversión. Es decir, herramientas de trabajo, educación o algún servicio que optimice la manera de generar dinero o dejar de gastar.

Círculo de Crédito y las nuevas fintech

Con tantas nuevas empresas fintech en México, que ofrecen tarjetas de crédito, créditos personales, o financian pagos a plazos con el modelo ‘compra ahora, paga después’ (BNPL, por sus siglas en inglés) el panorama para Círculo de Crédito es más complejo. En 2026, la compañía busca adoptar aún más las nuevos modelos de riesgo para comprender mejor el comportamiento de los consumidores de crédito, señaló su director general.

“Queremos que las instituciones puedan reconocer ese comportamiento y traducirlo en mejores condiciones de acceso y tasas más competitivas”, explicó Ruiz Palmieri. Su objetivo es, dice, evaluar mejor a los millones de mexicanos que entran al sistema financiero formal. Para ello desarrollarrán modelos que se adapten más adecuadamente a las nuevas generaciones.