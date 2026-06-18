Durante Hot Sale 2026, una de las temporadas de consumo más importantes del país, TikTok Shop reportó un crecimiento de más de ocho veces en su rendimiento total frente al año anterior.

Uno de los motores de crecimiento fue el live commerce, formato que permite a vendedores, marcas y creadores conectar con las audiencias en tiempo real, combinando entretenimiento, interacción y compra dentro de una misma experiencia.

Las sesiones live con más de 500 pedidos por transmisión crecieron más de 5 veces durante la red social. Mientras que el número de vendedores que realizaron transmisiones aumentó más de 8 veces.

Otro de los motores que impulsaron las ventas a través de TikTok durante su segunda participación en esta campaña en México, fue el modelo de discovery commerce, donde las personas descubren productos de forma orgánica a través de contenido, creadores y experiencias de compra sin salir de la aplicación.

La diferencia entre live commerce y discovery commerce es que en la segunda los potenciales compradores encuentran productos sin esperarlo mientras navegan a través de redes sociales y encuentran contenido relevante que les invita a comprar.

Estos contenidos pueden estar tanto en TikTok, como en Instagram Reels, Pinterest, y en recomendaciones de marketplaces como Mercado Libre que ha estado explorando este formato.

En TikTok el hashtag #HotSaleEnTikTokShopMX alcanzó más de 1.2 mil millones de publicaciones, lo que impulsó el descubrimiento de productos a través de contenido.

Más allá de las interacciones en el feed, la infraestructura comercial de la plataforma tiene un impacto directo en el mercado laboral mexicano. Un reporte de la consultora especializada The CIU revela que las operaciones y el ecosistema publicitario de TikTok soportan la creación de casi 60,000 empleos (directos, indirectos e inducidos) en México, consolidando a la aplicación como un jugador estratégico en la generación de valor dentro de la cadena de consumo nacional.

Según la consultora, el 68% del impacto económico total de la red social en México, equivalente a MXN $30,825 millones, proviene de la derrama indirecta, es decir, de las ventas adicionales generadas por las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que hoy utilizan el formato de video corto para promover y expandir sus negocios.