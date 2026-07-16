América Latina se convirtió en uno de los principales mercados de los productos de belleza coreana (K-Beauty), impulsado principalmente por México y Brasil que, en conjunto, sumaron un crecimiento de 135% en el valor de las ventas.

De acuerdo con el reporte “K-Beauty Goes Global” de NIQ -antes conocida como NielsenIQ-, el mercado emergente comienza a surgir en el radar de la industria de belleza impulsado por el comercio electrónico y las redes sociales que, en paralelo, se convierten en los elementos clave para la expansión internacional de las marcas.

Al detalle, el estudio de la firma de investigación de mercado muestra que las ventas globales de productos K-Beauty crecieron 53% respecto al año anterior y acumulan un avance de 131% en los últimos dos años, impulsadas por la innovación en productos, la influencia del comercio social y una demanda cada vez más digitalizada.

Para NIQ, el crecimiento observado en México y Brasil anticipa una nueva etapa para la industria, en la que América Latina podría convertirse en uno de los principales destinos de inversión y expansión para las empresas de belleza asiáticas.

De hecho, hace apenas un año NIQ ya advertía que Latinoamérica era la región de mayor crecimiento mundial para la industria de belleza, con un avance cercano al 19%, muy por encima del promedio global y México era uno de los mercados con mayor adopción de la K-Beauty.

“La siguiente fase de crecimiento vendrá de la expansión hacia categorías como bienestar y cuidado del cabello, así como de su escalamiento en regiones de alto crecimiento como América Latina y Medio Oriente”, dijo Tara James Taylor, vicepresidenta senior global del vertical de Belleza y Cuidado Personal de NIQ.

Además de lo innovador de los productos, las marcas de K-Beauty compiten agresivamente con precios accesibles y estrategias comerciales que conectan el descubrimiento de productos con la compra inmediata mediante plataformas digitales.

Según datos de TikTok Shop citados por NIQ, las búsquedas relacionadas con K-Beauty crecieron 125% en Reino Unido durante 2025, mientras que las ventas de marcas coreanas dentro de la plataforma aumentaron 430% anual en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, España y Alemania.

En otras regiones, Europa Occidental reportó un crecimiento de 58% en el valor de ventas, mientras que las marcas coreanas ya representan alrededor de 10% del mercado de cuidado de la piel en línea y alcanzan participaciones de entre 15% y 20% en países como Italia, España y Francia.

En Norteamérica, el comercio electrónico concentra 76% de las ventas de K-Beauty, con Canadá alcanzando un mercado de u$s164 millones en 2025, un incremento anual de 57%.

Para NIQ, el crecimiento de los productos coreanos muestra una lección a la industria que deja claro que las oportunidades de crecimiento ya no nacen únicamente en los mercados tradicionales sino en innovaciones regionales que escalan por el contenido digital, el enfoque a comunidades de consumidores y en la capacidad de respuesta de las empresas al mostrar cambios en las tendencias.

“Las marcas mejor posicionadas para triunfar serán aquellas que puedan anticiparse a las señales regionales emergentes, comprender cómo está cambiando la demanda del consumidor y actuar con mayor rapidez en todos los mercados, transformando la información temprana del mercado en acciones comerciales”, se lee en el estudio.