Enchilarse es una de las tradiciones más mexicanas, pero en abril, disfrutar del escozor por una buena salsa salió caro. De acuerdo con datos del Inegi, tres variedades de chile fueron las que tuvieron la mayor inflación mensual. El registro muestra que el chile poblano se encareció 41.4% entre marzo y abril, y fue el producto que registró el mayor incremento en precio en el mes de referencia, seguido por el chile serrano (36.27%) y otros chiles frescos (26.46%). Los productos agropecuarios volvieron a liderar la inflación, pues el jitomate subió 19.2% en un mes, a lo que se sumó el alza en la papa y otros tubérculos (12.23%). La inflación cerró abril en 4.45% anual, lo que representó una ligera disminución desde 4.59% de marzo; sin embargo, existen presiones que la mantendrán por encima de 4% este año, de acuerdo con estimaciones de Banamex. Desde el inicio del año, la inflación ha mostrado una tendencia al alza, como consecuencia de los incrementos de los impuestos que afectaron a refrescos y cigarros, a lo que se suma un incremento significativo en el precio de los productos agrícolas, señala el banco. “Hacia delante, como ya se observó desde la lectura de este mes, anticipamos una ligera tendencia a la baja con ciertos altibajos”, añadió. La inflación estará presionada al alza por los efectos de los aranceles que implementó el Gobierno Federal a más de mil productos provenientes de países con los que México no tiene un acuerdo comercial, principalmente de China, y que incluyen ropa, zapatos y autos eléctricos, principalmente. “Estas presiones al alza se verán contrarrestadas parcialmente por la apreciación del tipo de cambio respecto al año pasado, la baja inflación de precios al productor y un crecimiento económico modesto”, señaló el banco. Sin embargo, el mes que entra inicia el Mundial de Futbol, por lo que se espera un ligero incremento en los precios, aunque será temporal, a lo que se suma un posible impacto por los precios de energéticos, fertilizantes y productos agrícolas. “Lo anterior se vería mitigado por una creación de empleos que se mantendrá modesta. En conjunto, para la inflación subyacente anticipamos que luego de promediar 4.5% anual en el 1T26, seguiría otro pico alrededor de junio y julio, con una disminución gradual en la segunda mitad del año”, pronostica Banamex.