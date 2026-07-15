El segundo sector que muestra la mayor lentitud en el país es el manufacturero.

En esta noticia Sectores con crecimiento lento

La economía mexicana, aunque muestra signos de recuperación, todavía no retoma el ritmo que puede alcanzar, lo que se refleja directamente en el empleo formal, y especialmente en el sector agrícola y la joya manufacturera.

De acuerdo con un análisis de HR Ratings, el mes pasado se crearon 61 mil empleos formales nuevos, lo que contrastó con la caída de 30 mil en mayo.

“No obstante, a pesar del repunte mensual, la economía mexicana mostró signos de debilidad en el primer semestre del año”, señala.

La economía mexicana tuvo una reducción de 0.6% trimestral durante el primer cuarto del año; sin embargo, la calificadora prevé una recuperación en el periodo abril-junio, aunque el empleo sigue débil.

Sectores con crecimiento lento

La calificadora mexicana recordó que de acuerdo con datos del instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la creación de empleo en el primer semestre alcanzó 262.6 mil puestos, lo que representa la segunda menor acumulación de nuevos puestos formales para un primer semestre desde 2004 (+257.8 mil), sin contar los periodos de crisis (financiera, Covid-19) y la desaceleración registrada el año pasado.

Por grandes rubros, el sector terciario es el que presenta la mayor desaceleración, especialmente en los rubros de comercio y de transporte, mientras que el sector agropecuario continúa eliminando puestos de trabajo por cuarto año consecutivo.

En este sentido, el sector agropecuario registró la eliminación de 29.1 mil empleos entre enero y junio de este año, aunque la caída es menor al promedio de 2015 a la fecha (-44.1 mil).

El segundo sector que muestra la mayor lentitud en el país es el manufacturero. El problema aumenta al considerar que la industria de la transformación es la reina del empleo formal, al acumular uno de cada cuatro empleos formales del país.

Este sector es el más afectado por las políticas arancelarias de Donald Trump, pues la imposición de tarifas al sector automotriz, ha costado más de una decena de miles de empleos en ese ramo.

En este sentido, el sector manufacturero apenas logró generar 62.5 mil empleos entre enero y junio de este año, lo que significa una reducción de prácticamente 63% respecto a su promedio desde 2015.

La calificadora señaló que entre 2015 y 2025 (sin contar los años de la pandemia), el ramo manufacturero había creado en promedio 168.6 mil empleos en el primer semestre.

En ese periodo, el sector manufacturero se consolidó como el principal motor del empleo formal, al generar 35.7% de las fuentes laborales en el periodo de referencia y era la única actividad económica que generaba más de 100 mil plazas en promedio durante los primeros semestres de cada año.