Este año, autoridades y capitanes de industria esperan una derrama récord de más de MXN $200,000 millones en el mayor evento comercial del año en el cual se espera la participación de cinco de cada 10 trabajadores mexicanos, de acuerdo con un sondeo de OCC.

En su más reciente Termómetro Laboral, OCC, una plataforma de empleo en línea, refiere que solamente 50% de los trabajadores mexicanos tiene intención de realizar compras durante el Buen Fin, el evento comercial creado por el gobierno mexicano y el sector privado para detonar compras en un esquema inspirado por el “Black Friday” estadounidense.

El sondeo de OCC indica que la mitad de los más de 2,500 entrevistados afirmó que “no planea realizar compras” durante esta campaña comercial.

De los que dicen que sí realizarán alguna compra, 32% dijo que lo hará “solo” si ve una buena oferta, 13% ya sabe qué comprará y 6% afirmó que tiene la intención de hacerlo.

Otro factor de división: aguinaldo adelantado

En el Termómetro Laboral previo al Buen Fin 2025 también se ve una división entre los trabajadores que quisieran recibir por lo menos una parte de su aguinaldo en noviembre. Ahí, 50% dice que sí les gustaría y otro 50% respondió que prefiere esperar a diciembre. De los que respondieron que sí quisieran el aguinaldo en noviembre, 19% especificó que usaría estos recursos para aprovechar ofertas o descuentos, 16% al ahorro y 15% para pagar deudas.

En las empresas, el pago del aguinaldo se acostumbra a cubrir antes del 20 de diciembre de cada año. Este año, sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum determinó el pago de esta prestación a trabajadores del Estado y servidores públicos de dependencias federales a partir del 10 de noviembre, justo para estimular actividades de ahorro, pago de deudas o consumo.

Récord en derrama

Este año, el Buen Fin podría dejar una derrama económica de más de MXN $200,000 millones, con lo cual se rompería el récord establecido en 2024 por más de 15%, en un contexto en el que especialistas privados y del oficialismo calculan que la economía mexicana no crecerá ni 1%.

En 2023, las ventas del Buen Fin alcanzaron MXN $134,400 millones, indicó la Secretaría de Economía. En 2024 la derrama fue de MXN $173,800.

Para 2025, “Proyectamos una derrama económica superior a los 200 mil millones de pesos, con la participación de más de 200 mil negocios y empresas”, dijo Octavio de la Fuente, presidente de la Confederación de Cámaras Comerciales del país.