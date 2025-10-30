Claudia Sheinbaum sorprendió este martes al anunciar un cambio inesperado en el calendario de El Buen Fin 2025, el evento de descuentos más importante del país.

Por primera vez, el Gobierno federal decidió modificar las fechas oficiales para que coincidan con el megapuente de noviembre, con el fin de impulsar el consumo interno y sumar más comercios al programa .

La decisión fue tomada junto al sector privado y diversas cámaras empresariales, con el objetivo de extender la duración del evento y facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, el cambio también genera dudas entre los consumidores sobre cómo afectará sus planes de compra y si realmente significará mejores oportunidades de ahorro.

Vales Mercomuna | Depositarán hasta 2,000 pesos en las cuentas bancarias de los habitantes de CMDX que cumplan esta condición

Ya es oficial | Darán 30,000 pesos por mes si cumples este requisito: la beca secreta que pocos aprovechan

¿Por qué se modificó la fecha de El Buen Fin 2025?

El cambio en la fecha busca adaptar El Buen Fin a su edición número quince, marcando un hito en su historia. Al mover el inicio al jueves 13 de noviembre, se aprovecha mejor el megapuente y se extiende la campaña a cinco días completos, en lugar de los habituales cuatro.

Además, el Gobierno destacó que esta medida permitirá distribuir de forma más ordenada el flujo de compradores, reducir aglomeraciones y dar más tiempo a familias y consumidores para comparar precios.

La alianza público-privada fue clave: la administración de Sheinbaum y las empresas participantes acordaron que el formato modificado favorecerá la inclusión digital y el comercio local, reforzando la participación de pequeñas y medianas empresas en el evento.

Un gran beneficio para los compradores

Para los compradores significa que tendrán un día extra para aprovechar descuentos, ya que el periodo va de jueves a lunes (del 13 al 17 de noviembre) en lugar del típico viernes a lunes.

También se espera que más comercios se sumen al evento, lo que puede implicar mayor diversidad de ofertas tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea. Entre las empresas confirmadas se encuentran grandes cadenas departamentales, supermercados, tiendas de conveniencia y e-commerce.

Atención Adiós alquiler: el método de Infonavit para adquirir casa con descuentos de hasta el 50% y pocos requisitos

Atención El ISSSTE lanza nuevos beneficios que cambian todo para los pensionados: a partir de cuándo se podrá acceder a ellos

Atención Infonavit remata casas a precios baratísimos: cómo aprovechar este beneficio exclusivo para trabajadores

Recomendaciones para El Buen Fin 2025

Planifica con anticipación: revisa las promociones antes del inicio del evento, y asegúrate de entender los términos de meses sin intereses, cupones digitales y envíos gratuitos.

Compara precios reales: verifica los precios de los productos unos días antes para detectar si las rebajas son auténticas o si hubo incrementos previos.