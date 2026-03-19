Durante 2025, la tarifa diaria promedio en hoteles de lujo y alta gama en México alcanzó 336.39 dólares, un crecimiento anual de 6.1%, impulsado por la llegada de turistas internacionales de mayor poder adquisitivo, en un contexto donde más de 17,000 cuartos hoteleros se mantienen en desarrollo, de acuerdo con CBRE, la firma de servicios e inversiones inmobiliarias comerciales más grande del mundo. Este comportamiento se dio en paralelo al crecimiento del turismo internacional, ya que México recibió 47.8 millones de visitantes extranjeros en 2025, un aumento anual de 6.1%, lo que consolidó al país como el destino más visitado de América Latina. “México pasó de 45 millones de llegadas de turistas internacionales en 2024 a 47.8 millones en 2025, estas son muy buenas noticias para el sector”, afirmó Lyman Daniels, presidente de CBRE México, Colombia y Costa Rica, quien destacó que los viajeros que llegan vía aérea explican el 78% de los ingresos totales y elevaron su gasto medio casi 5%. En línea con este perfil de mayor gasto, el turismo internacional generó u$s 34,992 millones en divisas, un crecimiento anual de 6.2%, impulsado por la expansión de rutas aéreas y el fortalecimiento del turismo premium. El mayor poder adquisitivo de los visitantes se reflejó en los indicadores operativos. En el segmento de lujo y alta gama, el ingreso por habitación disponible (RevPAR) creció 6.4%, al pasar de 208.05 a u$s 221.41. En tanto, los hoteles de 3 a 5 estrellas también mostraron un desempeño positivo, con un crecimiento de 6.4% en la tarifa diaria promedio y de 6.0% en el RevPAR, lo que evidenció un avance generalizado en la rentabilidad del sector. CBRE señaló que esta tendencia confirma la efectividad de las estrategias orientadas a optimizar tarifas y capitalizar el interés del viajero internacional de mayor gasto, menos sensible al entorno económico. El dinamismo del turismo premium también ha impulsado la inversión hotelera. Durante 2025 se abrieron 6,015 nuevos cuartos, por encima de los 4,200 registrados en 2024, mientras que más de 17,000 habitaciones se encuentran actualmente en construcción. Además, se estima que más de 3,200 cuartos entren en operación durante el primer semestre de 2026, lo que confirma una expansión sostenida de la capacidad instalada. En este contexto, el Mundial de Futbol de 2026 podría atraer hasta 5.5 millones de visitantes adicionales, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, lo que representa una oportunidad para elevar la ocupación y fortalecer la inversión en infraestructura turística. El crecimiento del segmento de lujo se concentra en destinos con alta especialización y conectividad. Los Cabos, Riviera Maya, Riviera Nayarit y las zonas premium de la Ciudad de México se consolidaron como los principales motores del sector. En términos de construcción, Cancún lidera con el 18% de los proyectos, seguido de la Ciudad de México con 14%, mientras que Mazatlán, Los Cabos y Guadalajara concentran cada uno el 8% de la actividad. Por su parte, la Riviera Maya encabeza la nueva oferta con el 31% de las aperturas, seguida de Cancún con 22%, lo que refuerza el posicionamiento del Caribe mexicano como el principal polo del turismo de alto nivel en el país.