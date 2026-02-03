El programa Tandas para la Mujer 2026 se posiciona como uno de los apoyos económicos más solicitados en el estado de Tabasco, México. En esta línea, el Gobierno confirmó la habilitación al registro, particularmente para quienes tienen entre 30 y 59 años.

Para este 2026 se abrió nuevamente el periodo de inscripciones, con el objetivo de que mujeres dentro de este rango de edad puedan acceder a apoyos económicos para impulsar sus emprendimientos, con montos que van desde los 5,000 hasta los 50,000 pesos.

A continuación, la información completa sobre los requisitos que deben cumplir las aspirantes, así como las opciones disponibles para realizar el registro.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a Tandas para la Mujer 2026?

Para poder solicitar el apoyo económico, es indispensable cumplir con los siguientes puntos:

Identificación oficial (INE) vigente.

CURP actualizada al año 2026.

Comprobante de domicilio reciente.

Dos fotografías del negocio o del producto que se comercializa.

Ser mujer y tener entre 30 y 59 años.

Vivir en el estado de Tabasco.

Contar con un emprendimiento o micronegocio activo.

¿Cómo acceder al programa Tanda para la Mujer 2026?

El registro puede efectuarse de manera virtual o presencial, según la preferencia de la solicitante.

Registro en línea

Quienes deseen inscribirse de forma digital deben ingresar al sitio oficial del Gobierno, acceder al apartado de pre-registro y capturar sus datos personales para quedar registradas como aspirantes al programa.

Registro presencial

Para quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial, el horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. Existen tres alternativas:

Acudir a las Jornadas de Atención en Territorio, donde personal autorizado brinda asesoría y apoyo durante el proceso. Asistir a las oficinas de Atención al Pueblo, ubicando previamente la sede más cercana. Presentarse en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en el Centro Administrativo del Gobierno del Estado, localizado en Paseo Tabasco 1504, segundo piso, en Villahermos