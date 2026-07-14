Las personas con discapacidad permanente que aún no se han inscrito a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad tienen hasta el 18 de julio de 2026 para realizar su registro en los Módulos del Bienestar. La incorporación se realiza por calendario de apellidos.

Aunque el programa beneficia a personas con discapacidad de todas las edades, el acceso para quienes tienen 30 a 64 años depende de condiciones específicas. En la mayor parte del país, la prioridad es para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años.

De acuerdo con la información oficial, “la pensión se entrega a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad en 24 entidades del país, ya que sus gobiernos han firmado convenios de universalidad con el Gobierno de México”. En las entidades sin convenio, los requisitos para las personas de 30 a 64 años son más estrictos.

Pensiones para personas con discapacidad. Fuente: Archivo.

Requisitos para registrarse a la Pensión Bienestar en julio

Las personas interesadas deben acudir al Módulo del Bienestar correspondiente antes del 18 de julio y presentar la documentación requerida. Para quienes tienen entre 30 y 64 años, además de acreditar la discapacidad permanente, es indispensable cumplir con los criterios de elegibilidad según la entidad donde viven.

Documentos y requisitos:

Tener discapacidad permanente.

En estados con convenio: tener menos de 65 años.

En estados sin convenio: tener menos de 30 años o, si tienen entre 30 y 64 años , vivir en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses.

Certificado o constancia médica que acredite la discapacidad permanente, emitido por una institución pública de salud.

En caso de no poder acudir personalmente, una persona auxiliar podrá realizar el trámite con la documentación correspondiente.

El apoyo económico asciende a 3 mil 300 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar. La pensión está reconocida en la Constitución, por lo que su entrega constituye una obligación del Estado mexicano.

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¿Quiénes de 30 a 64 años pueden recibir la pensión?

Actualmente, la cobertura universal para personas de 0 a 64 años existe únicamente en 24 entidades que firmaron convenios con el Gobierno de México. Entre ellas se encuentran Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Yucatán, entre otras.

En los ocho estados restantes, la pensión se entrega de forma general únicamente a personas con discapacidad de 0 a 29 años. Quienes tienen entre 30 y 64 años solo pueden acceder al programa si habitan en municipios o localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación.

El Gobierno de México recuerda que “esta pensión, al igual que las pensiones para adultos mayores, está elevada a rango constitucional”, por lo que su continuidad no depende de la administración en turno. Quienes aún no se registran deberán hacerlo antes de que concluya el periodo de incorporación, el próximo 18 de julio.