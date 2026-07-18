La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

La final del Mundial 2026 marcará el cierre del torneo de futbol más importante del planeta, pero no el de uno de los programas creados para impulsar el empleo juvenil en México. El Gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó que las y los beneficiarios de Jóvenes Embajadores del Mundial continuarán con su capacitación una vez concluida la competencia.

Esto significa que las personas inscritas en esta estrategia seguirán recibiendo el apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, además de conservar el seguro médico del IMSS, hasta completar los 12 meses de formación establecidos por el programa.

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¿Por qué seguirán entregando el apoyo de 9,582 pesos?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que la participación de las y los Jóvenes Embajadores del Mundial no termina con el silbatazo final del campeonato.

Desde mayo, las y los aprendices fueron vinculados con centros de trabajo relacionados con el turismo, la cultura, el deporte y la hospitalidad como parte de la estrategia especial de Jóvenes Construyendo el Futuro diseñada en el contexto del Mundial Social.

Aunque el torneo finalizará el domingo 19 de julio, las y los participantes permanecerán en sus centros laborales hasta completar el año de capacitación, con el objetivo de adquirir experiencia práctica que facilite su incorporación al mercado laboral.

El programa del Gobierno de México busca que más jóvenes se inserten en el mundo laboral. Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Gobierno de México

Mujeres lideran la participación en el programa

Uno de los datos destacados del informe oficial es que las mujeres representan la mayoría de esta generación de aprendices.

Actualmente:

Las mujeres ocupan el 59% de los espacios de capacitación.

Los hombres representan el 41% de las personas inscritas.

Las actividades comenzaron en mayo de 2026 .

Las jornadas son de 5 a 8 horas diarias , cinco días por semana.

La capacitación se realiza en instituciones públicas y centros de trabajo privados.

Con ello, casi seis de cada diez participantes de esta estrategia son mujeres, consolidándose como el grupo con mayor presencia dentro del programa.

¿Qué beneficios reciben los Jóvenes Embajadores del Mundial?

Además de la experiencia laboral, las y los participantes reciben un paquete de apoyos durante todo el periodo de capacitación.

Entre los beneficios se encuentran:

Apoyo económico mensual de 9,582 pesos.

Seguro médico del IMSS , con cobertura por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Capacitación práctica durante 12 meses .

Experiencia laboral en sectores relacionados con el turismo, la cultura, el deporte y la hospitalidad.

El programa está dirigido a personas de 18 a 29 años y busca aprovechar el legado del Mundial 2026 para generar oportunidades de formación y desarrollo profesional entre las juventudes mexicanas.

Finalmente, las autoridades recordaron que Jóvenes Embajadores del Mundial es un programa público, ajeno a cualquier partido político, por lo que sus recursos deben destinarse exclusivamente a los fines de desarrollo social para los que fue creado.