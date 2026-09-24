Últimos días para anotarse a las becas del Bienestar: es para los estudiante con cuenta de Llave MX.

En esta noticia Últimos días para anotarse a las becas del Bienestar

Las Becas para el Bienestar mantienen abiertas sus convocatorias para estudiantes de bachillerato y universidad. El periodo de registro permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre e incluye tres programas: la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra.

Aunque todas las solicitudes se realizan en línea, cada programa tiene requisitos y condiciones particulares de acuerdo con el nivel educativo y las características de la institución en la que estudia cada aspirante.

Últimos días para anotarse a las becas del Bienestar: es para los estudiante con cuenta de Llave MX.

Los registros comenzaron de manera escalonada: la Beca Benito Juárez abrió su plataforma el 17 de septiembre; Jóvenes Escribiendo el Futuro, el 18, y Gertrudis Bocanegra, el 21.

Últimos días para anotarse a las becas del Bienestar

En cualquiera de los siguientes casos, es necesario contar con una cuenta de Llave MX, además de proporcionar información de la escuela y presentar los documentos solicitados. Una vez enviada la solicitud, se recomienda conservar el comprobante del registro.

Beca Benito Juárez: apoyo para estudiantes de bachillerato público

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está destinada a estudiantes inscritos en planteles públicos de bachillerato en México. El programa social contempla a los alumnos de educación media superior que cumplan con las condiciones establecidas en la convocatoria.

El apoyo económico es de 1,900 pesos cada dos meses y se entrega durante cinco bimestres del ciclo escolar. No se realizan depósitos durante julio y agosto, correspondientes al periodo vacacional.

El registro se realiza en el sitio web oficial de la beca. Para completar la solicitud se requiere información como la Clave de Centro de Trabajo (CCT), turno, grado, periodo escolar y domicilio.

Además, las personas que cuenten con identificación oficial deben adjuntarla junto con un comprobante de domicilio en formato PDF, JPG o PNG.

En el caso de estudiantes menores de edad, también deben incorporarse datos de la madre, padre o tutor, como:

CURP

Número de teléfono

Correo electrónico

Identificación oficial

Toda la información debe enviarse antes de que concluya el periodo de registro.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: quiénes pueden solicitarla

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigido a estudiantes de educación superior que cursan sus estudios en instituciones públicas consideradas dentro de los criterios de atención del apoyo económico.

El apoyo es de 5,800 pesos bimestrales y puede ser solicitado por estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional que cumplan con los requisitos establecidos.

La inscripción se realiza a través de la plataforma correspondiente y requiere proporcionar datos de la institución educativa, entre ellos la CCT, turno, grado y periodo escolar, además del domicilio.

Los mayores de edad deben presentar una identificación vigente y un comprobante de domicilio. En el caso de menores de edad, también deben registrarse los datos de la madre, padre o tutor.

Después de enviar la solicitud comienza una etapa de validación de la información. Quienes resulten seleccionados recibirán posteriormente una tarjeta del Banco del Bienestar para disponer del dinero.

Beca Gertrudis Bocanegra: apoyo para estudiantes de cinco estados

La Beca Gertrudis Bocanegra está destinada a estudiantes de instituciones públicas de educación superior ubicadas en:

Michoacán Chiapas Campeche Sonora Zacatecas

El programa busca contribuir a cubrir los gastos de transporte de estudiantes universitarios y contempla un apoyo de 1,900 pesos bimestrales. Pueden registrarse estudiantes de hasta 29 años cumplidos, de acuerdo con las condiciones de la convocatoria.

Para solicitarla es necesario ingresar con una cuenta de Llave MX y proporcionar los datos personales solicitados. Entre los documentos requeridos se encuentran la CURP certificada, la CCT de la institución educativa y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Los aspirantes menores de edad también deberán incorporar los datos correspondientes de su madre, padre o tutor.

El periodo de registro de las tres becas concluye el miércoles 30 de septiembre, por lo que los interesados deberán completar la solicitud y enviar la documentación requerida antes de esa fecha.