Algo no cuadra. Mientras los analistas del sector privado prevén una inflación de 3.95% para el cierre de este año en la encuesta que realiza el Banco de México, el propio instituto central dice que ese mismo indicador cerrará 2026 en apenas 3%.

El Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, presentó apenas la semana pasada su Programa de Política Monetaria 2026, donde señala que la inflación convergerá al objetivo de 3% hacia finales de este año, pese al aluvión de críticas al Banco Central.

El Banxico no participa en ningún programa reembolsos de recursos, recuperación de cargos no reconocidos, pagos de indemnizaciones o similares. (Foto: Archivo)

Entidades de análisis económico y bancos, como Moody’s Analytics, Citi, Banamex o Bank of America, han señalado que el banco central ha perdido credibilidad en su política monetaria, debido a los yerros en sus pronósticos inflacionarios, que han llevado a que la política monetaria se vuelva más flexible, lo que, a su vez, podría acelerar la inflación.

“El objetivo del Banco de México es mantener una inflación baja y estable”: ese es el primer mensaje que aparece al abrir la página de internet del instituto.

Otro organismo que apunta a una inflación mucho más alta a la prevista por Banxico es la International Chamber of Commerce (ICC), que prevé el indicador en un rango de 3.8% a 4.2%, en línea con la encuesta del Banxico.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico. Senado de la República.

Menor crecimiento

Otra rama en la que existe un diferendo entre la versión oficial y los economistas privados es en la expectativa de crecimiento de la economía.

Hoy por la mañana, en la conferencia de prensa diaria de la Presidencia de la República, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora Torres, aseguró que el Producto Interno Bruto (PIB) de México, crecerá entre 2.5% y 3%, debido al anuncio de inversión realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora Torres, durante la presentación del PNIF 2025-2030

Al tomar el punto medio de esa previsión, Hacienda estima que el PIB aumentará 2.75% este año, más del doble de la previsión de los analistas del sector privado, que pronostican un alza de 1.3%.

Gobernanza, mayor factor de riesgo

Pese a la tormenta arancelaria y política desatada a nivel global por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los analistas encuestados por Banxico, mantienen los problemas de gobernanza como el principal factor de riesgo para el crecimiento económico.

La gobernanza recibió 41% de las respuestas, siendo la inseguridad el mayor problema interno, con 20% de las respuestas.

En un lejano segundo lugar aparecen las condiciones externas, con 23% de las menciones, siendo la política sobre comercio exterior la principal preocupación, con 16% de las menciones.