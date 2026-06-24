LiveKid, una plataforma de comunicación con padres de familia y la gestión de guarderías y centros de educación preescolar, está adquiriendo Aldea, una plataforma con sede en Monterrey, que presta servicio a centros de educación infantil en México, Colombia y Chile.

Fundada en 2017 en Polonia por Jakub Pawelski, LiveKid está apostando por el mercado mexicano, pues ya ha invertido u$s 700,000 en el país y tiene proyectado invertir u$s 2 millones adicionales durante los próximos dos años.

La plataforma de LiveKid se ofrecerá bajo el nombre de Aldea en Latinoamérica. El equipo mexicano combinado operará desde Monterrey, liderado por Jorge Dzul, junto con los equipos de LiveKid en Barcelona y Cracovia. Luis Garza Sada, cofundador de Aldea, se incorporará al consejo de administración de la empresa para apoyar la expansión de la compañía en la región.

En México, la empresa fusionada LiveKid/Aldea procesa actualmente pagos por un valor aproximado de MXN $500 millones anuales. El objetivo es trasladar el monto total a pagos en línea. Cerca del 10% ya se paga digitalmente y la adopción crece cada mes.

LiveKid gestiona el sistema operativo de una guardería moderna: facturación, admisiones, gestión del personal, planificación de comidas, diarios electrónicos, tablones de anuncios, galerías, informes, todo en un solo lugar.

Mientras que a los padres de familia, permite el pago de colegiaturas, comunicar ausencias, enviar mensajes a los profesores y seguir el día a día de la actividad de sus hijos. La plataforma reemplaza la combinación de formularios de papel, hojas de cálculo, chats grupales y transferencias bancarias que aún definen la operación diaria de centros de educación preescolar.

Por su parte, Aldea fue fundada por Luis Garza Sada y Jorge Dzul creó un producto similar para el mercado mexicano, con operaciones adicionales en Colombia y Chile. Su mayor mercado se encuentra en el norte de México, especialmente en Monterrey, donde se ha convertido en la plataforma preferida por cientos de centros y las familias a las que atienden.

Tras la adquisición, LiveKid prestará servicio a más de 5,000 centros educativos y a más de 600,000 padres en Polonia, España, Alemania, Suiza, Austria, México, Chile, Colombia, República Dominicana, Perú y Argentina. La plataforma gestiona más de u$s 400 millones en pagos anuales correspondientes a colegiaturas y otros servicios de educación infantil.

Jakub Pawelski, CEO y fundador de LiveKid, dijo que Aldea se posicionó como líder en México en el segmento de los pagos de padres de familia y las operaciones de los centros de educación preescolar. “Conocen su mercado, cuentan con un producto en el que confían las familias y las estancias, y lo lograron con una eficiencia de capital muy similar a la nuestra”, señaló en el comunicado de la transacción.

Por su parte, Jorge Dzul, director general de LiveKid en México y Latinoamérica, y cofundador de Aldea, afirmó que LiveKid es el socio ideal para que Aldea diera el siguiente paso, pues aportan la experiencia, el producto y una visión del sector que pocos equipos tienen.