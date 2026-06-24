La inteligencia artificial permite rutas de aprendizaje hiperpersonalizadas y análisis detallado del desempeño laboral, según la UVM.

En esta noticia Hiperpersonalización con ayuda de la IA

La Universidad del Valle de México (UVM) busca posicionarse en el mercado de capacitación empresarial que últimamente ha estado dominado por las edtech (tecnologías en educación) como Platzi o Coursera.

La universidad mexicana acaba de lanzar Menthera, una plataforma de aprendizaje corporativo desarrollada desde cero con inteligencia artificial, que promete personalizar la formación de cada empleado y vincularla directamente con objetivos de negocio como ventas, productividad, retención de talento o eficiencia operativa.

La iniciativa surge después de años de trabajo de UVM con empresas de distintos sectores a través de programas de educación continua y capacitación especializada. De acuerdo con Alejandro González, vicepresidente de la línea B2B de UVM, la institución identificó una oportunidad de mercado ante la creciente demanda de formación personalizada por parte de las organizaciones.

“Empezamos a tener muchos requerimientos de las grandes empresas para decir: ‘Ayúdame con temas de liderazgo, ayúdame con temas de comunicación’, y siempre con la promesa de valor de impactar en los objetivos de negocio de las organizaciones”, explicó en entrevista con El Cronista.

La experiencia previa de UVM en capacitación corporativa representa uno de los activos con los que busca competir. González aseguró que la institución trabaja de manera recurrente con cerca de 250 empresas al año y ha desarrollado programas para organizaciones como Grupo Elektra, OXXO y Casa de Toño, entre otras.

Para el directivo, el principal desafío de la industria ya no es ofrecer más contenido, sino demostrar un impacto medible en los resultados del negocio.

Según González, la pandemia aceleró la necesidad de nuevos esquemas de capacitación, mientras que el mercado permanecía fragmentado entre universidades tradicionales y plataformas de contenido como Crehana, Udemy y las ya mencionadas.

“Entonces propusimos hacer una plataforma full AI Native, donde todo estuviera construido desde inteligencia artificial”, señaló.

Hiperpersonalización con ayuda de la IA

La apuesta de Menthera es diferenciarse de los proveedores tradicionales de cursos en línea mediante la hiperpersonalización. En lugar de ofrecer contenidos estandarizados para todos los usuarios, la plataforma evalúa inicialmente las capacidades de cada colaborador y diseña rutas de aprendizaje específicas.

La plataforma integra evaluaciones dinámicas, contenidos en distintos formatos —video, audio, podcast y lectura—, simulaciones de situaciones reales mediante inteligencia artificial y herramientas de análisis para los responsables de recursos humanos y capacitación.

Uno de los elementos más innovadores es el uso de role plays impulsados por IA, donde los empleados pueden practicar conversaciones de ventas, liderazgo o negociación con personajes virtuales configurados según escenarios específicos.

“Ya no le presentas una propuesta a una persona real para practicar. Configuras un perfil con ciertas características y la inteligencia artificial evalúa tu desempeño, tu tono de voz, tu lenguaje corporal y te da retroalimentación puntual sobre lo que puedes mejorar”, explicó.

Más allá de la capacitación individual, la plataforma recopila información agregada de miles de colaboradores para identificar patrones de desempeño y recomendar acciones de desarrollo a nivel organizacional.

“Cuando hablas de 15,000 alumnos, la inteligencia artificial te permite identificar exactamente qué está pasando con cada persona y decirte cuál es la mejor siguiente acción. Puedes analizar por género, edad, ubicación geográfica, gerente o cualquier combinación de variables”, comentó.

La compañía busca enfocarse especialmente en las llamadas power skills, habilidades que considera críticas en un entorno cada vez más automatizado, como liderazgo, pensamiento crítico, resiliencia, influencia y gestión de equipos.

“Son cosas que no hace la inteligencia artificial, pero que generan un gran diferenciador en el día a día de los profesionales”, sostuvo González.

Actualmente, Menthera opera bajo un modelo de suscripción empresarial y cuenta con alrededor de 2,000 usuarios activos. La expectativa de la compañía es acelerar su crecimiento conforme vencen contratos de capacitación que grandes empresas mantienen con otros proveedores.

“Tenemos un pipeline importante en negociación y el primero de enero quiero quedarme con una base de 8,000 usuarios de pago”, adelantó.