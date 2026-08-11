Es imperativo que los viajeros que anticipan su llegada a México en un futuro cercano presten particular atención al estado de su documentación. Las autoridades migratorias han señalado que intensificarán las inspecciones en los principales aeropuertos internacionales ubicados en ciudades tales como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún.

Esta iniciativa está dirigida a los ciudadanos extranjeros que hayan pospuesto la renovación de su pasaporte o que intenten ingresar al país con documentos que se encuentren vencidos, deteriorados o con vigencia insuficiente. En tales situaciones, las autoridades se reservan el derecho de denegar el acceso al territorio mexicano.

Teotihuacán, Tulum y Cancún prohibirá el ingreso de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte. Cronista

Atención: el trámite del pasaporte que podría impedir tu ingreso a México

Las autoridades destacaron que quienes presenten documentación irregular podrían estar sujetos a revisiones complementarias o enfrentar limitaciones migratorias al arribar a los aeropuertos principales del país.

Adicionalmente a la fecha de caducidad, se verifica que el pasaporte no exhiba deterioros físicos, páginas dañadas o inconvenientes que pudieran obstaculizar su lectura en los sistemas migratorios.

El requisito primordial indicado por las autoridades es poseer un pasaporte vigente y en condiciones adecuadas al momento de viajar. Si bien numerosos individuos suponen que pueden utilizar el documento hasta su fecha exacta de vencimiento, algunos controles internacionales demandan una vigencia mínima para flexibilizar el ingreso.

Refuerzan controles migratorios en CDMX, Monterrey, Guadalajara y Cancún

Las autoridades indicaron que el propósito es fortalecer los mecanismos de control migratorio y asegurar que todos los pasajeros cumplan con los requisitos documentales necesarios para ingresar al territorio mexicano.

Los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún constituyen una porción significativa del flujo turístico y de negocios que arriban al país cada año. Por este motivo, se establecerán los procedimientos de verificación con mayor rigurosidad.

En destinos de alta demanda turística como Cancún y Ciudad de México, los controles se endurecerán ante el aumento previsto de pasajeros internacionales en 2026.

Las aerolíneas también pueden impedir el abordaje desde el país de origen si detectan que el documento no cumple con las condiciones exigidas por México o por el destino internacional correspondiente.

Entre las principales consecuencias para quienes no hayan renovado su pasaporte a tiempo se encuentran la negativa de ingreso al país, revisiones migratorias más exhaustivas e incluso la retención temporal en ciertos casos.

Por ello, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte, verificar que el documento se encuentre en buen estado y completar cualquier trámite de renovación antes de comprar boletos o programar un viaje internacional.