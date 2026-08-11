La opción está dirigida principalmente a trabajadores independientes y personas que laboran por cuenta propia, quienes pueden obtener cobertura médica y otros beneficios al realizar el pago correspondiente.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con un esquema de incorporación voluntaria que permite a hombres y mujeres sin un empleo formal acceder a servicios y prestaciones de seguridad social, aun cuando no tengan un patrón que los registre ante el organismo.

La opción está dirigida principalmente a trabajadores independientes y personas que laboran por cuenta propia, quienes pueden obtener cobertura médica y otros beneficios al realizar el pago correspondiente . Conoce quiénes pueden solicitarla, cuánto cuesta y qué seguros del IMSS incluye.

La opción está dirigida principalmente a trabajadores independientes y personas que laboran por cuenta propia, quienes pueden obtener cobertura médica y otros beneficios al realizar el pago correspondiente.

Confirmado | IMSS ofrece seguros para hombres y mujeres sin empleo formal: quiénes pueden solicitarlos

El esquema del IMSS está destinado a personas que trabajan de manera independiente y no cuentan con un patrón que las registre ante el instituto. Entre ellas se encuentran profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y trabajadores no asalariados de distintas actividades.

También pueden incorporarse personas que trabajan por cuenta propia en el ámbito urbano, mientras que el esquema contempla alternativas para trabajadores independientes del campo y otros sectores. La afiliación puede realizarse de manera individual y, bajo determinadas condiciones, también de forma colectiva.

El programa permite que el trabajador extienda la protección a sus beneficiarios legales. De esta manera, la cobertura no queda limitada únicamente al titular de la incorporación.

Es importante señalar que no se trata de un apoyo económico ni de un seguro gratuito para todas las personas que están desempleadas. La incorporación voluntaria implica el pago de una cuota y está sujeta a los requisitos establecidos por el IMSS. Para 2026, el instituto señala un costo anual de $20,538.59 para determinadas modalidades de incorporación voluntaria.

Qué seguros ofrece el IMSS a los trabajadores independientes

Las personas trabajadoras independientes incorporadas al esquema pueden acceder a los cinco seguros del IMSS: Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; y Guarderías y Prestaciones Sociales.

El Seguro de Enfermedades y Maternidad contempla atención médica, hospitalización, medicamentos y otros servicios relacionados con padecimientos que no derivan del trabajo. En el caso de maternidad, también incluye prestaciones específicas para la atención obstétrica, de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación.

Por su parte, el Seguro de Riesgos de Trabajo protege frente a accidentes o enfermedades relacionados con la actividad laboral. La cobertura puede incluir atención médica, hospitalización, medicamentos, rehabilitación y, cuando corresponde, prestaciones económicas por incapacidad.

El Seguro de Invalidez y Vida brinda protección cuando una enfermedad o accidente impide al trabajador continuar con su actividad en los términos establecidos por la ley. A su vez, los seguros vinculados con el retiro permiten realizar aportaciones para la etapa de jubilación, mientras que Guarderías y Prestaciones Sociales contempla servicios y actividades sociales, culturales, deportivas y de capacitación.

Cómo funciona la incorporación voluntaria al IMSS

El trámite puede realizarse por internet a través de los servicios digitales del IMSS. Para iniciar el proceso, el instituto solicita datos como la CURP, el Código Postal y un correo electrónico personal; dependiendo de la modalidad, pueden requerirse documentos adicionales.

La cobertura de la incorporación voluntaria tiene una vigencia de un año. De acuerdo con el IMSS, los servicios médicos para el trabajador y sus beneficiarios legales comienzan el primer día del mes siguiente al ingreso al seguro social.

El aseguramiento puede renovarse dentro de los 30 días naturales previos al vencimiento de la anualidad contratada. El instituto también establece condiciones específicas que deben revisarse antes de realizar el trámite.

Entre ellas, existen restricciones relacionadas con determinadas enfermedades preexistentes. Por eso, el IMSS recomienda proporcionar información completa y correcta al momento de la solicitud, ya que los pagos realizados no son objeto de devolución total o parcial.