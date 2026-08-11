Rociar agua con canela en la entrada de una casa por qué los expertos recomiendan hacerlo y para qué sirve

La canela es una especia presente en casi todas las cocinas, pero también se usa desde hace tiempo como aliada en la limpieza del hogar. Aplicarla en la entrada de la casa, ya sea en agua o en polvo, es una costumbre sencilla que combina un efecto práctico contra plagas con un aroma agradable en el ambiente.

Un repelente natural contra hormigas y la humedad

A la canela se le atribuye la capacidad de repeler hormigas, ya que su aroma intenso interfiere con el rastro de feromonas que estos insectos utilizan para desplazarse y comunicarse entre sí.

Al aplicarla en la entrada, se busca generar una barrera que dificulte su ingreso al hogar, sin necesidad de recurrir a productos químicos .

Además, funciona como neutralizador de olores y humedad acumulada, algo frecuente en las zonas de entrada, donde suele haber menor ventilación y mayor tránsito de calzado y objetos del exterior. Su aroma cálido ayuda a renovar la sensación del ambiente apenas se cruza la puerta.

Existen dos formas simples de aplicarla:

En seco: se espolvorea canela molida directamente sobre el umbral, el marco de la puerta o las zonas por donde suelen ingresar las hormigas.

En solución: se disuelve canela en polvo en agua, se coloca en un rociador y se aplica sobre el piso de entrada, dejando actuar y ventilando después para potenciar el efecto.

Rociar agua con canela en la entrada de una casa: por qué los expertos recomiendan hacerlo y para qué sirve.

El significado energético detrás de esta costumbre

Más allá de su uso práctico, muchas personas asocian este hábito con la llamada “limpieza energética” del hogar. Según esta creencia popular, la entrada representa el punto de conexión entre el interior de la casa y el exterior, por lo que mantenerla limpia y perfumada simboliza recibir energías positivas y dejar afuera lo negativo.

Se recomienda repetir esta práctica una vez por semana, o con mayor frecuencia en época de humedad o mayor presencia de hormigas, y complementarla con una buena ventilación del espacio. De esta forma, se combina una solución práctica y accesible con una costumbre que muchos hogares incorporan como parte de su rutina de limpieza y bienestar.