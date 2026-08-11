Llamado de atención para clientes de Banamex, Santander y BBVA México: el SAT vigilará a quienes utilicen su dinero de esta manera.

Las personas que realizan depósitos en efectivo en cuentas de Banamex, BBVA México, Santander o cualquier otra institución financiera deben conocer una obligación que existe desde hace años en la legislación mexicana.

De acuerdo con las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los bancos deben reportar los depósitos en efectivo que superen un monto acumulado de 15.000 pesos en un mismo mes y dentro de una misma institución financiera. Esta medida no implica un nuevo impuesto ni significa que el contribuyente será sancionado automáticamente.

Cuándo deben reportar los bancos los depósitos en efectivo

La obligación corresponde a las instituciones del sistema financiero, que deben informar al SAT cuando un cliente acumula más de 15.000 pesos en depósitos en efectivo durante el mismo mes en una misma entidad bancaria.

El reporte también incluye las adquisiciones de cheques de caja pagadas en efectivo, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Si bien la legislación contempla una declaración informativa anual, las Reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal permiten a las instituciones financieras cumplir esta obligación mediante declaraciones mensuales, las cuales deben presentarse a más tardar el día 10 del mes siguiente al que correspondan las operaciones.

El SAT confirmó que bloqueará todas las cuentas que envíen dinero y sobrepasen esta cantidad Imagen generada con Gemini IA

Qué operaciones están sujetas al reporte

La disposición aplica exclusivamente a determinadas operaciones realizadas en efectivo y no a todos los movimientos bancarios.

Entre las operaciones comprendidas se encuentran:

Depósitos en efectivo que superen un total acumulado mensual de 15.000 pesos en una misma institución financiera.

Compras de cheques de caja pagadas en efectivo.

En cambio, la obligación de informar no se refiere a transferencias electrónicas, depósitos por SPEI, pagos con tarjeta o depósitos realizados por otros medios distintos al efectivo.

Qué significa para los clientes de Banamex, BBVA y Santander

El hecho de que una operación sea reportada no significa que exista una infracción fiscal ni que el SAT aplique automáticamente multas, impuestos adicionales o una auditoría.

La finalidad del reporte es que la autoridad tributaria cuente con información sobre determinadas operaciones en efectivo realizadas dentro del sistema financiero, conforme a las obligaciones establecidas en la legislación vigente.