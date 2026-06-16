La startup de rescate de alimentos Cheaf busca consolidar una nueva etapa de crecimiento en México apoyada en la expansión de su red de comercios y en su incursión en el sector de supermercados, un segmento que considera estratégico para escalar su operación y reducir el desperdicio de alimentos.

La empresa, que conecta a consumidores con excedentes de comida comercializados a precios reducidos, reportó un crecimiento de 40% en facturación en México durante 2025 y mantiene el objetivo de duplicar el tamaño de su negocio este año, dijo a El Cronista, Braulio Valenzuela, country manager de Cheaf México.

“Hemos tenido la suerte de estar creciendo 2X año tras año desde finales de 2023. Este es un poco el objetivo de este año también, doblar el negocio”, apuntó Valenzuela.

La compañía fue fundada en 2020 en México por el francés Kim Durand, tras trabajar varios años en Uber Eats, y por la emprendedora española, Elena López.

Cheaf opera actualmente en México, Chile, Colombia y Argentina, mercados en los que suma alrededor de siete millones de usuarios. Del total, 2.7 millones se encuentran en México.

Valenzuela explicó que el crecimiento de la empresa está estrechamente relacionado con la expansión de los establecimientos afiliados a la plataforma, debido a que su modelo depende de la disponibilidad de excedentes alimentarios generados en cada sucursal.

“No somos Rappi ni Uber Eats, que tienen inventario infinito. Nosotros tenemos una oferta finita por cada sucursal, entonces la expansión de sucursales es importantísima”, señaló.

Actualmente, Cheaf trabaja con alrededor de 725 marcas en México, desde grandes como El Globo, Maison Kayser y La Casa de los Abuelos hasta negocios independientes. Durante marzo incorporó aproximadamente 171 nuevas sucursales, el mayor incremento mensual registrado por la compañía en el país sin depender de la incorporación de una gran cadena.

La empresa atribuye parte de este crecimiento a las inversiones realizadas en publicidad y al desarrollo de herramientas tecnológicas que permiten a pequeños negocios integrarse de manera autónoma a la plataforma.

“Empezamos a invertir mucha publicidad para que los negocios supieran que existimos y, por otro lado, trabajamos mucho la tecnología para hacer el proceso escalable”, explicó Valenzuela.

Supermercados, la gran apuesta

Aunque el negocio de Cheaf en México se ha desarrollado principalmente con panaderías, cafeterías y restaurantes, la empresa considera que el siguiente paso es incorporar cadenas de supermercados, un modelo que ya opera en otros mercados latinoamericanos. Y que uno de sus competidores, la startup argentina Kigüi, ha sabido capitalizar en México.

“Una de nuestras misiones importantísimas para este año es empezar con cadenas de supermercados”, afirmó el directivo.

La apuesta responde a los resultados obtenidos por la compañía en Chile, Argentina y Colombia, donde asegura haber ayudado a supermercados a monetizar productos que de otra manera terminarían registrados como merma.

“Hemos representado de repente hasta seis puntos de EBITDA directo para supermercados que trabajan con nosotros”, sostuvo.

Según Valenzuela, los productos comercializados a través de la plataforma permiten recuperar valor económico de mercancías que normalmente serían contabilizadas como pérdidas.

La empresa mantiene negociaciones con una cadena de supermercados del noroeste del país y busca ampliar el modelo hacia otros actores del sector.

“Nos encantaría que una cadena de supermercados a nivel nacional se atreviera a probar el modelo y se diera cuenta de que no solo es un tema de ventas, sino también de reducción de desperdicio”, dijo.

Diversificación de la oferta

Además de aumentar el número de establecimientos afiliados, Cheaf busca ampliar las categorías disponibles para los consumidores.

Actualmente, la plataforma concentra una parte importante de su oferta en panadería y repostería, pero pretende incorporar más frutas, verduras, alimentos preparados y otras categorías para convertir la aplicación en una opción más amplia para resolver compras cotidianas.

“Queremos que las personas entren a la aplicación y vean de todo. Que puedan resolver su antojo o su comida del día con algo rescatado”, señaló Valenzuela.

La compañía también renovó recientemente su aplicación móvil y trabaja en ampliar los servicios de entrega a domicilio, una modalidad que ya opera con algunos socios comerciales.

Con presencia consolidada en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro y Toluca, la empresa asegura que continuará explorando nuevas localidades para expandir su modelo de rescate alimentario en el país.