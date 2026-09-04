El Banco del Bienestar entregará 6,450 pesos mensuales de por vida a los mexicanos que cumplan esta condición (foto: archivo).

La cotización del euro alcanzó los MXN 19.62 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 4 de septiembre de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.3% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

La cotización del euro ha mostrado una tendencia bajista, con una variación del -0.53% en la última semana y del -8.20% en el último año.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en 10 días, el euro inició con dos avances, alternó luego, sumó un nuevo impulso hasta el día 7 y retrocedió tres jornadas al cierre; hubo volatilidad y el saldo terminó prácticamente neutro.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 2.30%, lo que refleja un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.37%.

La cotización del Euro ha experimentado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un dato de -1 que indica un crecimiento constante. Este aumento sugiere una mayor confianza en la moneda europea frente a otras divisas.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que la recuperación del Euro podría estar influenciada por factores económicos favorables en la zona euro, creando expectativas optimistas para los próximos días.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.