Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) elevaron su inversión en financiamiento a carreteras durante julio de 2026, al destinar MXN $109,028 millones, 3.57% más que los 105,269 millones registrados en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

El incremento representó MXN $3,759 millones adicionales en un año y mantiene a la infraestructura carretera como uno de los destinos de inversión de los recursos administrados por las Afores.

El ahorro para el retiro financia infraestructura

El financiamiento carretero forma parte de las inversiones que las Afores realizan con los recursos de los trabajadores a través de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (Siefores).

De acuerdo con información de la Consar, las Afores han canalizado más de MXN $2.2 billones hacia empresas mexicanas, mientras que más de 1 billón corresponde a proyectos de infraestructura, entre ellos energía, carreteras y vivienda.

Esto significa que una parte del ahorro destinado a las pensiones también se dirige hacia proyectos productivos que requieren recursos de largo plazo, además de los instrumentos financieros tradicionales.

Carreteras buscan recursos de largo plazo

Las Afores pueden participar en el financiamiento de infraestructura mediante instrumentos como los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs), las Fibras E y distintos vehículos de deuda para proyectos.

Para el sistema de pensiones, este tipo de activos permite diversificar las inversiones y acceder a proyectos con horizontes de largo plazo, acordes con la naturaleza del ahorro para el retiro.

En el caso de las carreteras, los proyectos pueden generar flujos durante varios años mediante fuentes como el cobro de peajes. Sin embargo, su desempeño también depende de factores como el tráfico vehicular, las condiciones de las concesiones y la evolución de cada proyecto.

El financiamiento de infraestructura también cobra relevancia ante las necesidades de inversión que enfrenta México para ampliar y modernizar su red carretera, lo que abre espacios para que los recursos institucionales participen en proyectos de largo plazo.

El reto está en combinar rendimiento y riesgo

Para los trabajadores, el atractivo de este tipo de inversiones está en que pueden generar rendimientos durante periodos prolongados y contribuir a diversificar el portafolio de las Siefores.

Sin embargo, la inversión en infraestructura también implica riesgos y una menor liquidez frente a otros activos, debido a que los recursos pueden permanecer comprometidos durante largos periodos.

Además, el rendimiento de los proyectos carreteros está ligado a factores como el nivel de tráfico, los ingresos generados por las concesiones y las condiciones bajo las cuales opera cada activo.

Con MXN $109,028 millones invertidos en carreteras al cierre de julio, las Afores mantienen así una exposición relevante a un sector que requiere grandes cantidades de capital y que, por su horizonte de largo plazo, puede complementar las inversiones destinadas a generar rendimientos para el retiro de los trabajadores.