En medio de una evolución de Ticketmaster de una plataforma de venta de boletos hacia un ecosistema tecnológico cada vez más amplio para la industria del entretenimiento en vivo. Uno de los mercados clave es México y la visita de Saumil Mehta, presidente global de Ticketmaster, es una clave.

En México, la compañía liderada por Ana María Arroyo, está creciendo mediante soluciones que integran analítica, marketing, distribución digital, control de accesos, ciberseguridad y herramientas para artistas, promotores, equipos deportivos y recintos.

Esta transformación forma parte de una estrategia global respaldada por una inversión acumulada de más de u$s 1,000 millones de dólares en tecnología durante la última década, orientada a desarrollar infraestructura y capacidades que acompañen el crecimiento de una industria cada vez más digital y sofisticada.

Bajo el liderazgo de Mehta, Ticketmaster busca incorporar tecnología, principalmente inteligencia artificial para avanzar en personalización, detección y prevención de fraude, eficiencia operativa y mejores herramientas de información y gestión para sus clientes.

La compañía asegura que México se ha convertido en un mercado estratégico para el desarrollo de estas capacidades.Para Ticketmaster, México representa un mercado especialmente relevante para esta evolución por la escala de su industria de entretenimiento en vivo, su crecimiento y la velocidad con la que fans y organizadores están adoptando nuevas soluciones digitales.