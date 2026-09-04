El Inegi detalló que en la comparación anual el consumo aumentó 1.58%, lo que representó una desaceleración causada por el débil crecimiento del consumo.

En esta noticia Desaceleración anual

En medio de una ola de optimismo por el cierre del año, el Inegi lanzó un balde de agua fría: en junio el consumo privado mostró su primera caída mensual en los últimos cuatro meses, al ubicarse en -0.37%.

El indicador fue corregido a la baja, pues el Inegi esperaba un alza de 0.2% en el indicador oportuno. La caída del consumo privado ocurre pese a la celebración del Mundial de Futbol, que no tuvo un mayor impacto en el consumo.

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El indicador Oportuno de Consumo Privado mostró un crecimiento de 0.04% mensual, lo que apunta a un efecto nulo del certamen internacional, pero el dato fue corregido a la baja.

Con respecto a junio de 2025, el consumo privado mostró un crecimiento de 1.58%, desacelerándose del 2.52% de mayo y siendo el menor avance desde febrero y antes de esa fecha, desde agosto del 2025, señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

La caída mensual de junio, dijo la especialista, fue consecuencia de una disminución del consumo de bienes importados, que se ubicó en -1.36% y suma tres meses de caídas, algo que no ocurría desde febrero a mayo de 2020, cuando este tipo de consumo se contrajo durante cuatro meses al hilo, durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Pero la caída no se limitó a los productos importados, pues el consumo de bienes nacionales disminuyó 0.88% mensual, cortando una racha de tres meses de crecimiento y sumando contracciones en 3 de los 6 meses para los que hay datos disponibles, mientras que el consumo de servicios nacionales aumentó 0.06%, desacelerándose del 0.17% del mes anterior y mostrando apenas su tercer crecimiento mensual en el año.

Desaceleración anual

El Inegi detalló que en la comparación anual el consumo aumentó 1.58%, lo que representó una desaceleración causada por el débil crecimiento del consumo de bienes nacionales y de bienes importados.

“Por un lado, el consumo de bienes nacionales creció 1.23% anual, desacelerándose del 2.34% del mes anterior y por el otro, el consumo de bienes importados creció 1.69%, su menor avance desde mayo de 2025”, mencionó.

Los servicios avanzaron 0.31%, después de dos meses consecutivos de caídas, pero es apenas es el tercer crecimiento anual que se registra en los primeros seis meses del año, comentó la especialista.

“Los datos muestran que el Mundial de Fútbol no logró impulsar al consumo privado durante junio, pues es probable que el consumo mundialista fue resultado de gasto redirigido desde otros productos o servicios, pues el mercado laboral sigue débil, las remesas han seguido perdiendo poder adquisitivo y la inflación de servicios sigue siendo alta”, dijo Siller.