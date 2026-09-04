Durante el cierre de mercados de este viernes, 4 de septiembre de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.21, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.5% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.28 pesos y un mínimo de 12.27 pesos.

La cotización del Dólar canadiense se ha debilitado, con una variación semanal de -0.27% y una caída anual de -6.53%, lo que sugiere una tendencia bajista reciente.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró alta volatilidad y alternancia casi diaria; hubo un breve impulso a mitad del periodo con dos avances seguidos y el balance final fue neutro al compensarse subidas y caídas.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 4.58%, es menor que su volatilidad anual del 6.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que el valor de la moneda ha estado incrementando de manera constante durante este periodo. La confianza en la economía canadiense parece estar impulsando esta alza en la cotización.

Aunque la tendencia es positiva, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en futuras fluctuaciones del Dólar canadiense. Esta tendencia alcista podría verse afectada por cambios en las políticas monetarias o eventos globales.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.