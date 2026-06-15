En esta noticia Nearshoring impulsa el interés de Singapur

Singapur considera que México atraviesa un momento de transformación económica comparable al que vivió Dubái a principios de los años 2000, impulsado por el fenómeno del nearshoring, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y su creciente relevancia en el comercio internacional.

“Veo a México donde Dubái estaba a principios de los años 2000. Es como visitar China a principios de los años noventa; creo que México está en esa etapa y sólo se volverá más interesante”, señaló Michael Ang, director regional para México de Enterprise Singapur, destacó durante su participación en el Tech Tour 2026, organizado por el fondo de venture capital Angel Ventures.

México se ha convertido en una prioridad en la estrategia de expansión empresarial de la nación asiática. Singapur recién anunció la apertura de una embajada residente en la Ciudad de México en abril de 2026.

Ya lo adelantaba hace unas semanas Véronique Billia, directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) en entrevista con El Cronista. Mencionó que la apertura de la embajada de Singapur traería a México empresas de ese país, fondos soberanos y corporaciones, así como importantes family offices asiáticas.

La Embajada de Singapur en la Ciudad de México será la primera misión diplomática singapurense en un país de habla hispana. Mientras que México tiene una embajada residente en Singapur desde 1990.

Ang explicó que Singapur observa tres factores clave que respaldan el potencial de inversión en México: el tamaño de su mercado interno, su posición como puerta de entrada a América del Norte y América Latina, y su creciente papel como centro manufacturero global.

México cuenta con una población cercana a los 130 millones de habitantes y la segunda economía más grande de América Latina, características que, según el directivo, representan una oportunidad para empresas singapurenses de sectores como fintech, comercio electrónico, logística y tecnología.

“México no es sólo un mercado grande; es joven, digitalmente conectado y aspiracional”, afirmó.

Actualmente existen más de 50 empresas de Singapur con presencia o proyectos en México, distribuidas en industrias como manufactura avanzada, logística, tecnología, energía y hospitalidad.

Entre ellas destacó a Sunningdale Tech, dedicada a manufactura de precisión para cadenas de suministro automotrices y electrónicas, así como a la cadena hotelera Banyan Tree, que opera varios complejos turísticos en el país.

Según Ang, muchas compañías singapurenses están llegando a México para acompañar a sus propios clientes internacionales que ya forman parte de las cadenas manufactureras instaladas en territorio nacional.

Nearshoring impulsa el interés de Singapur

El principal atractivo actual es el fortalecimiento de México como centro manufacturero de América del Norte.

Ang destacó que en 2024 México se consolidó como el principal proveedor de importaciones de Estados Unidos, superando a China y representando más de 15% de las importaciones estadounidenses.

“Este cambio es estructural y no cíclico”, sostuvo, al atribuir esta tendencia al T-MEC, a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y a la búsqueda de cadenas de suministro más resilientes.

El funcionario añadió que sectores como automotriz, aeroespacial, electrónica y dispositivos médicos han convertido a México en una de las economías manufactureras más diversificadas del mundo.

“México se ha vuelto, sencillamente, indispensable para la manufactura norteamericana”, afirmó.