Viajar al extranjero requiere revisar cuidadosamente que los datos personales del pasaporte y la visa coincidan. Un error en el nombre, apellido, fecha de nacimiento u otro dato puede generar complicaciones durante los controles migratorios, la documentación o determinados trámites.

Los casos de Estados Unidos y Australia contemplan procedimientos específicos para corregir errores en documentos ya emitidos. Por ello, antes de emprender un viaje, es importante verificar que la información coincida exactamente con la documentación oficial.

Cabe aclarar que tener un pasaporte o una visa sin errores no implica ninguna prohibición de ingreso. El problema aparece cuando existen inconsistencias o información incorrecta que impide acreditar correctamente la identidad del viajero.

Atención con tu pasaporte. (Imagen ilustrativa) Gemini.

¿Qué pasa si una visa australiana tiene un error en el nombre?

En Australia existe un procedimiento para notificar información incorrecta presentada durante una solicitud de visa. Para estos casos se utiliza el Formulario 1023 (Notification of Incorrect Answer), mientras que el Formulario 1022 corresponde a cambios en las circunstancias posteriores a la presentación.

Entre las recomendaciones para corregir un error se encuentran:

Presentar el Formulario 1023 cuando el dato incorrecto ya existía al momento de solicitar la visa.

Actualizar los datos del pasaporte en ImmiAccount cuando corresponda.

Adjuntar documentación que permita acreditar el nombre correcto.

En determinados casos, contactar directamente con el Departamento de Asuntos Internos de Australia.

No necesariamente es necesario presentar una nueva solicitud de visa únicamente por un error de datos.

Oficial | Francia prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

¿Cómo corregir un error en el pasaporte de Estados Unidos?

El Gobierno de Estados Unidos permite solicitar la corrección de determinados errores de datos o impresión en un pasaporte vigente.

El trámite puede incluir:

Formulario DS-5504 .

Pasaporte actual.

Una fotografía tamaño pasaporte a color.

Documento que demuestre cuál es el dato correcto.

Cuando se trata de un error atribuible a la emisión del documento, la corrección puede realizarse sin costo.

Si el error se reporta dentro del primer año desde la emisión, el nuevo pasaporte tendrá una vigencia de 10 años. Después de ese plazo, la vigencia puede quedar limitada a la fecha de vencimiento del documento original.

Restricciones migratorias �

¿Qué ocurre con el pasaporte mexicano?

Para realizar trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los nombres y apellidos deben coincidir con los documentos que acreditan la nacionalidad mexicana.

Si una persona necesita corregir datos, deberá presentar el documento que acredite la modificación solicitada. En la renovación, además, el pasaporte puede utilizarse como identificación siempre que no existan variaciones en los datos personales.

Por ello, antes de viajar a Estados Unidos, Canadá, Australia o cualquier otro destino, se recomienda revisar que el nombre y los demás datos personales sean idénticos en el pasaporte, la visa y las reservaciones. Una inconsistencia puede provocar retrasos o complicaciones durante el viaje.

Cabe aclarar que en los pasaportes canadienses que registrar errores, el Gobierno de este país exige que se pongan en contacto de manera urgente con el consulado para iniciar la correción: “Si su nombre aparece mal escrito en su pasaporte, debe ponerse en contacto con nosotros de inmediato”.