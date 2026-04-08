Banco Santander México anunció el nombramiento de Cristina Rohde como nueva responsable de Seguros en el país y de Juan Márquez como responsable de Life & Pensions (L&P), con lo que busca fortalecer su estrategia en productos de protección y retiro de largo plazo en el mercado mexicano. La institución financiera señaló que con estos nombramientos robustece su organización en un sector que considera clave para el crecimiento del grupo, al ofrecer a sus clientes soluciones financieras de largo plazo vinculadas a protección y pensiones. Cristina Rohde cuenta con amplia trayectoria en el sector asegurador. Previamente se desempeñó como General Manager de Insurance México en Banamex, fue General Manager en Peña Verde y ocupó el cargo de Global Director, Strategic Vision del negocio de Seguros en BBVA México. Es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene una Maestría en Políticas Públicas por Columbia University. Por su parte, Juan Márquez se desempeñó como VP MetLife Xcelerator México y también ocupó la posición de VP Transformation en MetLife. Antes fue Director Ejecutivo de Seguros en Scotiabank y trabajó en Zurich Insurance Company en distintos cargos de responsabilidad. Es licenciado en Ciencias Actuariales y cuenta con un MBA por el ITAM. Felipe García Ascencio, director general de Grupo Financiero Santander México, y Peter Huber, Global Head of Insurance, señalaron que estas incorporaciones fortalecerán la organización del banco y su estrategia de crecimiento en el país. “Estas incorporaciones fortalecen nuestra organización local y apoyan nuestra ambición de seguir impulsando el crecimiento del negocio de seguros y de pensiones en un mercado estratégico para el Grupo como es México. Confiamos en que la llegada de Cristina y Juan nos permitirán consolidar iniciativas para acompañar al cliente a lo largo de su ciclo de vida financiero promoviendo una cultura de protección y prevención de largo plazo, indispensable en el país”, indicaron durante el anuncio realizado en el corporativo del banco. Santander agregó que esta nueva etapa del negocio de seguros estará enfocada en la digitalización, la optimización de procesos y el desarrollo de un modelo más cercano y personalizable para los clientes.