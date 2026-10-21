En esta noticia La brecha de habilidades, el desafío para capitalizar la IA

La inversión de las empresas en inteligencia artificial crece, pero demostrar que esa tecnología mejora la productividad sigue siendo uno de los principales desafíos para los directivos a escala mundial.

En este entorno, las plataformas de aprendizaje en línea Coursera y Udemy buscan intervenir en esa brecha con Project Helix, una plataforma que pretende vincular los objetivos empresariales con la capacitación de los empleados y la evaluación de sus habilidades, más allá de contabilizar cursos terminados o herramientas implementadas.

Presentada durante el evento FWD 2026, en la Ciudad de México, la iniciativa forma parte de la integración de ambas compañías edtech tras su fusión en mayo de este año. La plataforma, cuyo lanzamiento general para clientes empresariales está previsto para la primera mitad de 2027, utilizará inteligencia artificial (IA) para identificar las capacidades que necesita desarrollar cada equipo, recomendar rutas de aprendizaje y evaluar si los trabajadores pueden aplicar lo aprendido en situaciones reales.

El cambio responde a una exigencia de las empresas: pasar de medir la actividad de capacitación a entender su contribución al negocio.

“No me importa el curso. Ni siquiera me importa la habilidad. Necesito entender y comunicar a mi organización cómo esa habilidad se traduce en retorno de inversión (ROI) y mejoras en los resultados”, explicó Anthony Salcito, vicepresidente senior de Coursera Enterprise, durante la presentación en el campus Coyoacán de la UVM.

En lugar de comenzar con un catálogo de cursos, Project Helix parte de una meta empresarial. Por ejemplo, si una compañía busca reducir en un 20% el tiempo de lanzamiento de sus productos, la plataforma identifica las habilidades necesarias, determina qué integrantes del equipo deben desarrollarlas y construye itinerarios personalizados según su experiencia previa. Después, incorpora ejercicios prácticos y evaluaciones para comprobar si alcanzaron el nivel requerido.

La diferencia está en que el proceso no termina cuando un empleado completa una capacitación. Helix busca generar evidencia verificable de sus competencias mediante tareas interactivas, simulaciones y evaluaciones, cuyos resultados se integrarán en un registro portátil de habilidades. Con esa información, los responsables de talento podrán identificar qué capacidades existen dentro de la organización, cuáles necesitan fortalecerse y si los programas de aprendizaje contribuyen a los objetivos planteados.

La brecha de habilidades, el desafío para capitalizar la IA

La apuesta tiene como telón de fondo la transformación del mercado laboral. Durante su presentación, Salcito señaló que 61 millones de personas en México necesitarán desarrollar nuevas habilidades hacia 2030, de acuerdo con las cifras que compartió ante los asistentes.

A escala mundial, estimó que 3,700 millones de trabajadores requieren actualizar sus capacidades, mientras que alrededor del 40% de las habilidades laborales se verán significativamente afectadas antes del final de la década, según datos del Foro Económico Mundial citados en su exposición.

Para el directivo que pasó dos décadas en Microsoft como vicepresidente mundial de educación, el riesgo no consiste únicamente en que la automatización sustituya determinadas tareas, sino en que las empresas no preparen a sus trabajadores para asumir nuevas funciones.

Salcito sostuvo que las organizaciones que invierten en desarrollar el talento pueden aprovechar la IA para ampliar capacidades, elevar la productividad y generar nuevos puestos, mientras que aquellas que priorizan la tecnología sin una estrategia de formación pueden desaprovechar parte de sus beneficios.

El potencial económico también está sujeto a una distribución desigual. Salcito compartió que existe una oportunidad de hasta u$s 500,000 millones de dólares para el producto interno bruto de América Latina asociada a las ganancias de productividad y expansión que podría habilitar la IA.

Sin embargo, advirtió que, según las estimaciones que presentó, el 74% de ese valor podría concentrarse en alrededor del 20% de las organizaciones. El desafío, bajo esa perspectiva, es que más empresas desarrollen las capacidades humanas necesarias para capturar esos beneficios.

La integración de Coursera y Udemy busca aprovechar una escala que permita atender esa demanda. Salcito destacó que el ecosistema conjunto reúne alrededor de 300 millones de estudiantes a nivel mundial, más de 12,000 clientes empresariales y 335,000 cursos, recursos de aprendizaje y simulaciones. La oferta combina contenidos académicos y certificaciones de universidades y empresas tecnológicas con materiales elaborados por profesionales en activo.