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El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) logró salvar una amenaza real de su extinción y se mantendrá vigente los próximos 10 años, pero bajo revisión permanente, reconoció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Al terminar su ponencia ante la Reunión Plenaria de Morena, el funcionario dijo que antes del arranque de 2026, la expectativa para el primer semestre de este año es que ya no hubiera T-MEC.

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“¿Realmente sí hubo un riesgo? Pues sí, pero se sorteó. Hoy en día ya queda claro que el tratado va a estar vigente 10 años. Vamos a una revisión anual, la más amplia probablemente va a ser la de este año y los años subsecuentes yo supongo, con elementos fundados, que van a ser cada vez menos temas. ¿Por qué? Pues porque ya los trataste, ya lo resolviste”, comentó.

Sin embargo, Ebrard Casaubón descartó que la revisión permanente del T-MEC genere una incertidumbre permanente entre los inversionistas, debido a que incluso con la revisión del acuerdo la economía mexicana presenta signos de reactivación.

Destaca resultados de la revisión

El titular de la Secretaría de Economía destacó que México mantiene la mejor relación con Estados Unidos en el mundo, y que incluso otras naciones del G20 han reconocido la estrategia de negociación del país en la revisión del T-MEC.

“Fui a dos reuniones del G20 y todos me decían en corto, ‘oye, (...) a mí me gustaría estar en el lugar de ustedes, ¿por qué no te lo cambio?’”, ejemplificó.

Además, comentó que naciones como Australia, Japón o Francia consultaron al funcionario sobre la estrategia de negociación para mantener un promedio de aranceles bajos, contra lo que ocurre en otras naciones que además de tarifas altas enfrentan bloqueos a la exportación de algunos productos.

Ebrard Casaubón añadió que desde el punto de vista de “la realidad”, México tiene el mejor trato a nivel mundial con Estados Unidos, porque paga el arancel más bajo y es el exportador más grande hacia ese país. “Eso quiere decir que es un gran éxito” la estrategia de México en el entorno del T-MEC.