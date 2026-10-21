Llaman a empresas a anticipar sus presupuestos para 2027 ante incertidumbre económica.

En esta noticia Inteligencia artificial gana terreno en planeación financiera

Ante las perspectivas de crecimiento económico, inflación y tipo de cambio previstas para 2027, las empresas mexicanas deberán anticipar la elaboración de sus presupuestos y fortalecer la planeación financiera para enfrentar posibles cambios en sus costos, ingresos y liquidez, advirtió Payana, empresa de tecnología financiera.

De acuerdo con el Paquete Económico 2027, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se estima que la economía mexicana registre un crecimiento de entre 1.5 y 2.5% durante el próximo año, mientras que la inflación se ubicaría en 3% y el tipo de cambio cerraría en MXN $18 por dólar.

Asimismo, Hacienda proyectó que los ingresos tributarios alcancen 15.9 % del Producto Interno Bruto (PIB), nivel que calificó como un máximo histórico.

En este contexto, Matías Umaschi, CEO y cofundador de Payana, señaló que las empresas no deberían esperar hasta diciembre para preparar sus presupuestos, debido a que las condiciones económicas podrían modificar sus compromisos financieros.

“Un presupuesto no debería construirse alrededor de un único escenario. Finanzas necesita preguntarse qué pasa con la caja si suben los costos, si los ingresos no se comportan como se esperaba o si aumentan ciertas obligaciones. Planear empieza por poder anticipar esas variaciones”, señaló.

El directivo explicó que las compañías deben considerar diferentes escenarios para el próximo año, desde uno conservador hasta otro de mayor crecimiento, con el objetivo de identificar cómo podrían afectar sus operaciones y compromisos de pago.

Advirtió que una empresa puede registrar crecimiento en sus ingresos y mantener perspectivas de rentabilidad, pero enfrentar problemas de liquidez cuando sus obligaciones financieras vencen antes de recibir los recursos previstos.

Por ello, destacó la importancia de contar con información actualizada sobre las cuentas por pagar, los ingresos esperados y el efectivo disponible para evitar desequilibrios financieros.

“La información financiera no solo sirve para explicar lo que ya pasó, sino para decidir qué hacer después. Cuando Finanzas tiene datos actualizados de sus obligaciones y su posición de caja, puede ajustar los escenarios a medida que cambia el contexto, sin rehacer el presupuesto desde cero” , agregó Umaschi.

Inteligencia artificial gana terreno en planeación financiera

Por otra parte, Payana destacó que la incorporación de inteligencia artificial agéntica en las áreas financieras podría facilitar la elaboración y actualización de presupuestos empresariales.

Explicó que esta tecnología permite utilizar agentes capaces de ejecutar tareas y conectar información proveniente de bancos, sistemas contables y operaciones de pago, lo que ayudaría a reducir procesos manuales y mantener actualizados los datos financieros.

De esta manera, las empresas podrían dedicar más tiempo al análisis de riesgos y a la evaluación de distintos escenarios económicos, en lugar de concentrar sus esfuerzos en recopilar información dispersa.

La compañía sostuvo que uno de los principales desafíos para las áreas financieras será dejar atrás los presupuestos estáticos y adoptar mecanismos que permitan realizar ajustes conforme cambien las condiciones económicas.

En tanto, la discusión del Paquete Económico 2027 continúa en el Congreso de la Unión. Según la información difundida por Payana, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos, que pasó al Senado para su revisión, mientras que el Presupuesto de Egresos deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre.