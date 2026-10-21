Germán Larrea es el segundo empresario más rico de México, después de Carlos Slim. Foto: Archivo Cronista.

En esta noticia Grupo México se centra en la minería

Grupo México (GMX) se anotó un incremento de la utilidad neta de prácticamente 60% anual en el tercer trimestre impulsado principalmente por su negocio minero.

Grupo México centra el desarrollo de su negocio en la expansión de la minería. Deon Hua/Unsplash

La empresa de Germán Larrea reportó una utilidad neta consolidada de u$s 2,551 millones en el tercer trimestre del año, lo que significó un incremento de 59.7% en relación con el mismo periodo de 2025.

El incremento en la utilidad de Grupo México fue impulsado casi exclusivamente por el fuerte incremento en la división minera de la compañía.

En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la división de la minería reportó una utilidad neta de u$s 1,807 millones, lo que significó un repunte anual de 69.1% anual.

La utilidad de la rama minera representó 80% de las ganancias de la compañía.

El incremento en las ganancias fue impulsado casi exclusivamente por un alza en los precios de los metales, pues la empresa presentó disminuciones menores en la producción de cobre, molibdeno, zinc y plata.

A esto se sumó una disminución en los costos. “Para el 3T26, el costo operativo en efectivo por libra de cobre “cash cost” después de subproductos fue de u$s0.50, una disminución de 36.1% comparado con el 3T25”, detalló el reporte trimestral.

El negocio de transporte también logró cerrar un trimestre en positivo, pues la utilidad de esa área alcanzó u$s 121.9 millones, lo que significó una expansión de 1.8% anual.

Grupo México se centra en la minería

El foco de la estrategia de Grupo México es justamente expandir la división minera y consolidarse como un productor de cobre de bajo costo.

“Nuestro objetivo para el 2026 es alcanzar una producción de 1,028.0 miles de toneladas métricas. Por la parte de costos, buscamos seguir estando siempre en el primer cuartil de la curva de costos de la industria medida conforme a los números que reporta la empresa especializada WoodMackenzie”, detalla el reporte trimestral.