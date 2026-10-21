Conocer qué indica esta señal permite anticipar la maniobra correcta al llegar a una intersección y evitar realizar un giro que se encuentra expresamente prohibido. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Una de las señales de tránsito que los conductores pueden encontrar en los cruces de México muestra una flecha negra atravesada por una franja roja. Aunque su diseño permite identificar que se trata de una prohibición, su significado exacto es importante para evitar maniobras que puedan generar riesgos en la circulación.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, esta señal forma parte de las señales restrictivas, que establecen limitaciones, prohibiciones u obligaciones para quienes utilizan las calles y carreteras del país. La norma es de aplicación obligatoria en las vialidades de jurisdicción federal, estatal y municipal.

Conocer qué indica esta señal permite anticipar la maniobra correcta al llegar a una intersección y evitar realizar un giro que se encuentra expresamente prohibido.

Qué significa la señal de la flecha tachada con una franja roja

La señal de la flecha tachada con una franja roja indica que está prohibido girar hacia el lado señalado por la flecha en ese punto de la vialidad.

Por ejemplo, si la flecha apunta hacia la derecha, el conductor no puede realizar ese giro en el cruce donde está colocada. Si apunta hacia la izquierda, la prohibición corresponde a ese movimiento.

La indicación debe cumplirse en el lugar donde está instalada la señal. Por eso, al encontrarse con ella, el conductor debe continuar de frente o realizar el giro hacia el lado contrario únicamente si ese movimiento está permitido por la señalización y las condiciones de la vía.

La NOM establece que las señales restrictivas tienen como función indicar prohibiciones, limitaciones u obligaciones reglamentarias que restringen el uso de calles y carreteras.

La NOM establece que las señales restrictivas tienen como función indicar prohibiciones, limitaciones u obligaciones reglamentarias. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La señal tiene un tablero cuadrado, con las esquinas redondeadas, y está diseñada con materiales reflejantes. También puede incorporar debajo un tablero rectangular con información complementaria.

Cómo es la señal y dónde debe colocarse

La NOM-034-SCT2/SEDATU-2022 establece características específicas para el diseño y colocación de las señales viales. Su aplicación busca que las indicaciones sean uniformes y puedan ser reconocidas por los usuarios de las distintas vialidades.

Entre sus características se encuentran:

Fondo blanco reflejante.

Marco perimetral rojo reflejante.

Franja diagonal roja reflejante.

Flecha o pictograma en color negro.

Tablero cuadrado con esquinas redondeadas.

Colocación en el sitio donde existe la prohibición.

En calles secundarias y terciarias, el tablero mide 61 por 61 centímetros, y en calles primarias, 71 por 71 centímetros. La norma admite medidas mayores o menores en casos especiales, siempre que exista un estudio que lo justifique.

El detalle técnico de las señales también se desarrolla en el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2024. El manual es de aplicación obligatoria conforme a la NOM.

Por qué es importante respetar esta señal de tránsito

Respetar esta señal es fundamental porque ordena los movimientos de los vehículos en los cruces y evita que los conductores realicen giros que fueron expresamente prohibidos en ese punto de la vialidad.

Ignorar la indicación puede generar conflictos con otros vehículos, peatones o ciclistas que circulan por la intersección. Además, realizar una maniobra prohibida puede derivar en una infracción de tránsito, de acuerdo con las disposiciones que correspondan en cada entidad.

Sanciones por no respetar la señal en CDMX

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México no prevé una sanción específica para esta señal, pero su artículo 8, fracción I, establece la obligación de respetar la señalización vial y contempla sanciones para quienes incumplan esta disposición.

La multa puede ser de 10, 15 o 20 UMA, además de tres puntos en la licencia de conducir. Cuando la infracción es detectada mediante una cámara, se contempla un punto a la matrícula vehicular.

Con la UMA de 2026, cuyo valor diario es de $117.31, esas cantidades equivalen a:

10 UMA: $1,173.10.

15 UMA: $1,759.65.

20 UMA: $2,346.20.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX también contempla otras infracciones relacionadas con las maniobras de giro. Por ejemplo, el artículo 11, fracción VII, sanciona realizar un movimiento distinto al indicado en carriles destinados a giros, con una multa de 20, 25 o 30 UMA y tres puntos en la licencia.